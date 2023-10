Wohl Hunderte Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza-Stadt. In der Nacht sind bei einem Raketenangriff mutmaßlich Hunderte Menschen gestorben. Die Hamas beschuldigt Israel, Israel wiederum den Islamischen Dschihad. Hamas-Chef Hanijeh spricht von einem "neuen Wendepunkt in dem Konflikt". Der jordanische König Abdullah II. sagt das Treffen mit US-Präsident Biden ab. Zum Artikel

Hisbollah kündigt "Tag beispielloser Wut" an. Die libanesische Hisbollah-Gruppe kündigt nach dem Angriff auf das Krankenhaus in Gaza "einen Tag beispielloser Wut" gegen Israel und den Besuch von US-Präsident Biden an. Bidens Besuch ist für Mittwoch geplant. Alle Entwicklungen im Liveblog

Familien der Hamas-Geiseln äußern sich. Das Treffen mit den Angehörigen der von der Hamas verschleppten Deutschen ist der schwerste Teil von Scholz' Besuch in Israel. Er muss erklären, was die Bundesregierung tut, um die Entführten freizubekommen. Zum Artikel

Vor Abflug aus Tel Aviv: Kanzler Scholz muss wegen eines Raketenalarms den Regierungsflieger verlassen (SZ Plus)

Krieg in Nahost: Im Talk bei Maischberger fehlen die üblichen Gewissheiten (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Ampel macht Tempo in der Verkehrspolitik. Die Bundesregierung einigt sich auf eine Reform mehrerer Verkehrsgesetze. Großprojekte sollen schneller umgesetzt werden. Obwohl dies auch für 138 Autobahnen gilt, stimmen die Grünen zu. Zum Artikel

Jordan scheitert bei Speaker-Wahl im US-Kongress. Der Republikaner kam bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses im ersten Anlauf nicht auf die nötige Mehrheit. Grund sind Gegenstimmen aus seiner eigenen Fraktion. Zum Artikel

Selenskij bestätigt Einsatz von US-Raketen. Die Ukraine hat zwei Flugplätze weit hinter der Front angegriffen. Nun bestätigt der Präsident, dass dabei erstmals das neu gelieferte "ATACMS"-System zum Einsatz kam. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Große Verluste: Die Situation rund um die Stadt Awdijiwka entwickelt sich für Putin zum Desaster

Prozess um Mord an Studentin in Traunstein gestartet. Im Oktober vor einem Jahr hatte Hanna W. in einer Aschauer Disco gefeiert, am nächsten Tag fand man ihre Leiche. Kurz darauf soll der Angeklagte Sebastian T. die Tat gestanden haben. Zeuginnen belasten den Angeklagten nun schwer. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Freundschaftsspiel: Die Nationalelf erkämpft sich ein 2:2 gegen starke Mexikaner

Konjunktur: Chinas Wirtschaftswachstum stabilisiert sich