Steinmeier und Biden betonen Unterstützung für die Ukraine. Kurzfristig besucht der Bundespräsident den US-Präsidenten im Oval Office. Beide sichern dem kriegsbetroffenen Land weiterhin Hilfe zu - trotz des Haushaltsstreits in den USA. Druck wegen deutscher Waffenlieferungen gibt es von Washington nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland greift Odessa mit Raketen an. In der südukrainischen Hafenstadt werden Behörden zufolge vier Menschen verletzt. Der außenpolitische Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskij drängt auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Großes Datenleck bei Hotelkette Motel One. Millionen Namen und Reisedaten von Kunden der Münchner Firma sind im Internet abrufbar. Der fast sechs Terabyte große Datensatz enthält annähernd vollständige Übernachtungslisten der vergangenen Jahre. Zu finden sind neben Daten des Gründers und Miteigentümers auch private Rechnungsadressen im wohl siebenstelligen Bereich, Geburtstagsdaten von Kunden, interne Geschäftszahlen und einige Handynummern von Mitarbeitenden. Zum Artikel

Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Für die Ampelkoalition dürfte es nicht leichter werden. Die SPD muss am Sonntag in beiden Bundesländern mit Verlusten rechnen und die FDP bangt sogar um den Wiedereinzug in die Landtage. Das Berliner Regierungsbündnis dürfte dadurch unter noch höheren Druck geraten, zumal die AfD in Bayern und Hessen ihre bislang besten Ergebnisse holen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Söder könnte verlieren, obwohl seine CSU klar vorne liegt. Die Christsozialen werden die Wahl in Bayern unangefochten gewinnen, aber ist das dann auch ein Sieg für Ministerpräsident Söder? Umfragen sehen seine Partei in der Nähe des historisch schlechten Ergebnisses von 2018. Dass es für die Koalition mit den Freien Wählern wieder reichen wird, gilt aber als sicher. Diese dürften ihr Ergebnis nach der Flugblatt-Affäre verbessern und im Rennen um Platz zwei mit den Grünen und der AfD konkurrieren. Zum Artikel (SZ Plus)

In Hessen kann sich die CDU ihren Partner wohl aussuchen. Das schwarz-grüne Bündnis schien in Hessen an seine Grenzen gelangt zu sein. Viele Grüne klagten über Kompromisse, die sie mit der CDU machen mussten. Aber je länger der Wahlkampf dauerte, desto zahmer wurden sie und loben die Koalition mittlerweile immer wieder. Doch Ministerpräsident Rhein könnte sich auch die SPD in die Regierung holen. Sie dürfte nicht allzu hart verhandeln, um nach 25 Jahren in der Opposition endlich wieder in die Regierung zu dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen