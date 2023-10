Rechte Republikaner stürzen Sprecher des Repräsentantenhauses. Der Speaker der Kongresskammer, McCarthy, wurde von Rebellen aus den eigenen Reihen abgesetzt. Vorausgegangen war ein heftiger Haushaltsstreit und eine Einigung zwischen gemäßigten Republikanern und den meisten Demokraten. Zum Artikel (SZ Plus)

21 Tote bei Busunglück in Venedig. Das Fahrzeug war im Stadtteil Mestre von einer Hochstraße gestürzt und in Brand geraten. Der Bürgermeister spricht von einer "apokalyptischen Szene". Bei dem verunglückten Bus soll es sich um ein Campingplatz-Shuttle mit vielen Touristen gehandelt haben. Unter den Toten ist wohl auch ein Deutscher. Zum Artikel

Tunesien lehnt EU-Finanzhilfen für Kampf gegen Migration ab. Tunesien hat von der EU-Kommission angekündigte Finanzhilfen in Millionenhöhe abgelehnt. Das Geld sollte dem Land beim Kampf gegen irreguläre Migration helfen und seinen Haushalt stabilisieren. Tunesien "nimmt nichts an, was Gnaden oder Almosen ähnelt", sagte Präsident Saied. Zum Artikel

Bayern München siegt gegen Kopenhagen. Ein Geniestreich von Musiala, ein frecher Hüftschwung von Müller - und ein Siegtreffer von Tel: Die Bayern müssen auch in Kopenhagen wieder einen Rückstand aufholen, siegen aber nach hartem Kampf beim Champions-League-Spiel mit 2:1. Zum Artikel (SZ Plus)

Meta erwägt Abonnements für Instagram und Facebook. Der Internetkonzern diskutiert über ein werbefreies Abonnement in Europa, um EU-Vorgaben zu erfüllen. Als Preis würden derzeit zehn Euro pro Monat bevorzugt. Das Wall Street Journal berichtete, der Preis auf mobilen Geräten solle etwa 13 Euro betragen, weil zusätzliche Provisionen für die App-Stores von Apple und Google anfielen. Zum Artikel

