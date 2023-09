Trump bleibt TV-Debatte der US-Republikaner fern und steht doch im Mittelpunkt. Die Präsidentschaftsanwärter der Oppositionspartei debattieren ohne den großen Favoriten und erwecken ausnahmslos den Eindruck, Kandidaten der Verzweiflung zu sein. Die meisten Kommentatoren sind der Ansicht, dass es in diesen Debatten bestenfalls darum geht, wer sich Trump als Vize andienen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Produktion bei VW läuft nach schwerer IT-Störung wieder an. Beim Autokonzern kann von Mittwochnachmittag an an einigen Standorten mehrere Stunden lang nicht produziert werden. Die Probleme haben weltweit Folgen auf die Fertigung. Auch die Tochtergesellschaft Audi ist betroffen. VW geht nicht von einem Angriff von außen aus. Erst am Morgen kommt Entwarnung: Die Störung ist behoben. Zum Artikel

Kubicki will Zuzug von Migranten begrenzen. Der FDP-Vizechef spricht im Interview über das Machtwort von Kanzler Scholz, den Fortbestand der Ampelkoalition und über den Unterschied zwischen seinen Vorschlägen und denen der AfD. Zum Interview (SZ Plus)

Kritik an Merz-Aussage zur Zahnbehandlung für Migranten. Der CDU-Chef wirft Asylsuchenden vor, das deutsche Gesundheitssystem auszunutzen: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine." SPD und Grüne sind entsetzt über die Wortwahl und den inhaltlich falschen Vorwurf. Zum Artikel

Kremlgegner Nawalny muss für ein Jahr in Isolationszelle. Zweieinhalb Jahre nach seiner Inhaftierung werden die Bedingungen für Russlands bekanntesten Oppositionspolitiker nach Angaben seines Teams drastisch verschärft. Es handele sich um "die höchstmögliche Strafe" im russischen Gefängnissystem, wird der 47-Jährige zitiert. Zum Artikel

Russland im Schwarzen Meer in der Defensive. Die Ukraine führt an ihrer Küste sehr erfolgreich einen asymmetrischen Krieg. Jetzt fahren sogar wieder Frachter ukrainische Häfen an - auch ohne Erlaubnis aus Moskau. Die russische Schwarzmeerflotte scheint machtlos zu sein. Wie ist es so weit gekommen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Bahn wird teilweise umgebaut. Der Aufsichtsrat beschließt, eine eigene Gesellschaft für Infrastruktur zu schaffen: Die InfraGo soll von Januar an gemeinwohlorientiert den Betrieb, die Sanierung sowie den Aus- und Neubau des Netzes verantworten. Doch für Kritiker ist das nicht genug, um den Staatskonzern endlich aus der Krise zu bringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Leipzig zittert sich im DFB-Pokal eine Runde weiter. Titelverteidiger RB Leipzig liefert beim 3:2 in Wiesbaden eine glanzlose Vorstellung ab, die dem nächsten Gegner wenig Angst einflößen dürfte. Für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den FC Bayern hat die Mannschaft noch viel Steigerungspotenzial. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: