EXKLUSIV Grüne wollen unterirdische Speicherung von Kohlendioxid erlauben. In ihrem Programm zur Europawahl, das an diesem Donnerstag vorgestellt werden soll, will die Partei ein lange umstrittenes technisches Verfahren erlauben. Mit der sogenannten CSS-Technologie kann CO₂, das in Produktionsprozessen anfällt, abgeschieden, gespeichert und für andere Zwecke genutzt werden. Das hatten die Grünen noch vor einigen Jahren als "Risikotechnologie" abgelehnt. Für den neuen Kurs ist vor allem Klimaschutzminister Habeck verantwortlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Flut in Libyen: Bürgermeister von Derna fürchtet bis zu 20 000 Tote in der Stadt. Erneut wird die Zahl der Opfer in der am stärksten betroffenen Küstenstadt nach oben korrigiert. Die aus den Bergen nach einem Dammbruch heranrauschenden Wassermassen haben ganze Straßenzüge weggespült. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten verlaufen chaotisch. Zum Artikel

Warntag: Deutschland testet den Katastrophenalarm. Beim bundesweiten Warntag blinkt und piepst es um elf Uhr auf allen Kanälen. Mit dem Probealarm soll getestet werden, wie die Bevölkerung im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen flächendeckend gewarnt werden kann. Die Entwarnung soll es dann gegen 11.45 Uhr geben. Zu den wichtigsten Fragen und Antworten

Lampedusa ruft wegen Tausender ankommender Migranten Notstand aus. Innerhalb von 24 Stunden sind mehr als 5000 Menschen in Booten auf der italienischen Insel angekommen. Das Aufnahmelager ist völlig überfüllt, der Bürgermeister schlägt Alarm. Beim Versuch der Küstenwache, Menschen an Land zu bringen, fällt ein Säugling ins Wasser und ertrinkt. Zum Artikel

Europäische Zentralbank berät über weiteren Zinsschritt. Nachdem jahrelang von Null- und Negativzinsen die Rede war, hat die EZB den Leitzins mittlerweile auf 4,25 Prozent angehoben. Oberstes Ziel ist es, die Inflation zurückzudrängen. An diesem Donnerstag entscheidet sich, ob es eine Zinspause gibt oder ob der Satz ein weiteres Mal angehoben wird. Für Sparer ergeben sich mit den höheren Zinsen bessere Anlagemöglichkeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Mehr als 100 ukrainische Hafen-Einrichtungen seit Mitte Juli beschädigt. Seit dem Ende des Getreideabkommens haben die Angriffe zugenommen, teilt der Minister für Infrastruktur mit. Kim Jong-un hat Russlands Präsident Putin nach Nordkorea eingeladen - und der hat zugesagt. Zum Liveblog

