Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Hunderte Tote nach Erdbeben in Marokko. In den Städten Marrakesch, Agadir und Casablanca geraten die Menschen in Panik, als die Erde bebt. Doch die meisten Schäden, die das Beben mit einer Stärke von 6,9 angerichtet hat, scheinen weiter außerhalb, auf dem Land entstanden zu sein. Zum Artikel

G 20 wird Afrikanische Union aufnehmen. Zum Auftakt des Treffens gibt Indiens Premierminister Modi gleich ein neues Mitglied bekannt. Die Afrikanische Union, in der 55 Staaten des Kontinents vereint sind, bekommt somit den gleichen Status wie die EU. Zum Artikel

Toter 14-Jähriger in Unterfranken: Jugendlicher brachte Ermittler auf grausame Spur. In Lohr am Main ist ein 14-Jähriger auf einem Schulgelände tot aufgefunden worden. Den Hinweis hatte ein Gleichaltriger der Polizei gegeben. Noch am Freitagabend wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, der nach Polizeiangaben ebenfalls erst im Teenager-Alter ist. An diesem Samstag soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Zum Artikel

1,5-Grad-Ziel laut UN-Bericht weit entfernt. Die Vereinten Nationen haben zusammengetragen, wo die Weltgemeinschaft bei der Umsetzung des Pariser Klimavertrages steht. Das Ergebnis ist deutlich: Die Staaten haben nicht geliefert - und müssen dringend überlegen, wie sie darauf reagieren. Die Autoren des Berichts fordern einen "rigorosen Ansatz" bei allen Ökonomien sowie Hilfe für Länder, die bereits an den Folgen der Klimakrise leiden. Zum Artikel

Japans Außenminister überraschend in die Ukraine gereist. Mit dem Besuch will Yoshimasa Hayashi die fortwährende Unterstützung für das angegriffene Land bekräftigen. Waffen liefert das pazifistische Japan jedoch nicht. Unterdessen ruft der ukrainische Präsident Selenskij zu härteren Sanktionen gegen Russland auf - vor allem im Energiesektor. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen