Was heute wichtig ist

Panzerpläne belasten deutsch-französisches Verhältnis. Deutsche Rüstungsfirmen erwägen ein neues Projekt, das in Konkurrenz zu einer Kooperation mit Frankreich stehen könnte. Das sieht Bundesverteidigungsminister Pistorius nicht so, in Paris allerdings werden die Überlegungen als Signal der deutschen Seite gewertet: Die Industrie wolle offenbar zeigen, dass sie auch mit anderen Partnern einen marktfähigen Panzer entwickeln könne. Zum Artikel

Biden trifft Modi vor G-20-Gipfel in Indien. Während Chinas Präsident Xi den verfeindeten Nachbarn und Gastgeber meidet, ist sich der indische Premierminister der vollen Aufmerksamkeit der US-Amerikaner gewiss. Präsident Biden hofiert Modi, weil er in ihm einen wichtigen Verbündeten gegen China und Russland sieht. Zum Artikel

Stoltenberg lobt Gegenoffensive der Ukraine. Der Nato-Generalsekretär mahnt, die ukrainischen Geländegewinne nicht zu unterschätzen. Die russische Flugabwehr schießt eigenen Angaben zufolge mehrere Drohnen ab: zwei in Rostow am Don, eine in Brjansk und eine in Moskau. Zum Liveblog

Deutsche Basketballer spielen um ersten WM-Finaleinzug. Topfavorit USA gibt sich vor der Partie gegen Deutschland ungewohnt bescheiden. "Das ist die wahrscheinlich beste Mannschaft im Turnier", sagt US-Coach Kerr über das Team von Bundestrainer Herbert. Dieser hofft, dass Kapitän Schröder nach durchwachsenem Viertelfinale wieder den Beweis seiner Klasse erbringt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Oberleitungsschaden in München: Es fahren wieder Züge und S-Bahnen, aber noch immer gibt es Ausfälle