Was heute wichtig ist

Polen und baltische Staaten sorgen sich vor Wagner-Kämpfern. Auch nach dem Tod ihres Chefs Prigoschin sind noch Tausende Söldner in Belarus. Das Nachbarland Polen und die baltischen Staaten befürchten, dass Kämpfer als Migranten getarnt versuchen könnten, in die EU zu gelangen. Sie verstärken den Grenzschutz, verlegen Truppen und schließen teils die Grenzübergänge zu Belarus. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland und Israel halten Verbindung trotz umstrittener Justizreform aufrecht. Beim ersten Sicherheitsdialog seit Antritt der rechtsgerichteten Regierung Netanjahu kritisiert Berlin die Siedlungspolitik. Zunehmend an Bedeutung gewinnt für beide Seiten die Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Ein Streitpunkt ist der russische Angriffskrieg: Israel unterstützt die Ukraine zwar, will aber einen Konflikt mit Russland vermeiden, das mit den Regimen in Syrien und Iran verbündet ist. Der Ukraine verweigert Israel daher die Lieferung tödlicher Waffen. Zum Artikel

CDU und CSU wollen Sozialabgaben deckeln. Die Spitze der Unionsfraktion tagt im Wahlkreis von CDU-Chef Merz und fordert einen "Pakt für Leistung", um den deutschen Wohlstand zu sichern. Ihre Forderungen: Sozialabgaben bei 40 Prozent des Bruttolohns deckeln, Überstunden und Arbeiten im Rentenalter sollten steuerfrei sein. Zum Artikel

"Proud Boys"-Anführer muss wegen Kapitolsturms 17 Jahre in Haft. Ein Gericht in Washington verhängt die Strafe gegen Joseph Biggs unter anderem wegen "aufrührerischer Verschwörung" im Zusammenhang mit der Attacke auf das US-Parlamentsgebäude am 6. Januar 2021. Die gegen das Mitglied der rechtsradikalen Gruppe ausgesprochene Strafe ist einem Bericht zufolge die zweitlängste, mit der bislang ein Beteiligter des Sturms auf das Kapitol belegt wurde. Zum Artikel

München trifft in der Champions League auf Manchester United. Der FC Bayern München bekommt für die Gruppenphase machbare Aufgaben zugelost. Die weiteren Gegner sind der FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Dortmund trifft auf Paris, Union Berlin spielt gegen Real Madrid und RB Leipzig erwischt den Titelverteidiger Manchester City. An diesem Freitag werden die Partien der Gruppenphase in Europa League und Conference League ausgelost. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: