Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Krieg in der Ukraine: Russische Militärflugzeuge bei Drohnenangriff schwer beschädigt. Auf dem Flugplatz der Stadt Pskow soll es mehrere Explosionen gegeben haben. Russland erlebt die wohl heftigsten Angriffe auf eigenes Terrain seit Beginn des Krieges. Die ukrainische Hauptstadt Kiew gerät unter starken Beschuss durch Marschflugkörper. Im Schwarzen Meer will Moskau vier ukrainische Schnellboote zerstört haben. Russland lehnt eine internationale Untersuchung des Prigoschin-Flugzeugabsturzes offenbar ab. Zum Liveblog

Bundesregierung: Ampel will Wirtschaft ankurbeln. Zum Auftakt der Kabinettsklausur in Meseberg kündigt Bundeskanzler Scholz einen Zehn-Punkte-Plan an. Im Zentrum steht das Wachstumschancengesetz, das Investitionsprämien und verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten vorsieht. Außerdem will die Regierung Bürokratie abbauen. Ein "Zukunftsfinanzierungsgesetz" soll Start-ups fördern, eine neue "Datenstrategie" die Digitalisierung vorantreiben. Zum Artikel

Flugblatt-Affäre: Bayerns Opposition will Sondersitzung des Landtags. Eigentlich sollte das Parlament erst im Spätherbst nach der Landtagswahl wieder zusammentreten, aber Grüne, SPD und FDP wollen nicht warten. Sie möchten Vize-Ministerpräsident Aiwanger ins Parlament zitieren, um ihn öffentlich zu befragen. Zum Artikel

US Open: Koepfer gibt gegen Alcaraz verletzt auf. Der Deutsche trifft im größten Tennisstadion der Welt auf den Titelverteidiger. Es ist für ihn ein grandioses Erlebnis - allerdings nur ein paar Minuten lang, dann knickt er um. Eine Stunde lang hält Koepfer durch, dann bricht er beim Rückstand von 2:6, 2:3 ab. Er habe sich wahrscheinlich einen Riss des vorderen Seitenbandes im linken Knöchel zugezogen, berichtet Koepfer, es sei aber nichts gebrochen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: