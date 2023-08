Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Spaniens Oppositionsführer Feijóo soll Regierung bilden. König Felipe nominiert den Konservativen für das Amt, seine Chancen im Parlament stehen aber schlecht. Zwar hat seine Partei die meisten Stimmen bekommen, im Kongress kommt Feijóo aber nicht auf eine absolute Mehrheit. Scheitert er, wird sich wohl der bisherige Ministerpräsident Sánchez an einer Regierungsbildung versuchen. Zum Artikel

EXKLUSIV Oberste Hafenchefin fordert massive Investitionen in die marode Infrastruktur. "Wir brauchen eine Zeitenwende für unsere Häfen", sagt Angela Titzrath, die Chefin des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe. "Wir müssen in den kommenden Jahren große Summen investieren, um die Häfen zu modernisieren und auszubauen", sagt sie und fordert Hilfe von der Bundesregierung. Zum Interview (SZ Plus)

Kabinett will Selbstbestimmungsgesetz verabschieden. Mann, Frau, divers - was jemand ist, soll jede und jeder weitgehend selbst entscheiden können. Justizminister Buschmann und Familienministerin Paus wollen die Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister erleichtern. Doch am neuen Gesetzentwurf der Ampelkoalition entzündet sich teils heftige Kritik. Wichtige Einwände seien nicht berücksichtigt worden, bemängelt der Bundesverband Trans*. Zum Artikel (SZ Plus)

Alle Insassen nach Rettungsaktion aus Seilbahn in Pakistan befreit. Sechs Kinder und zwei Erwachsene hängen in Pakistan stundenlang in einer Gondel nur an einem Drahtseil über einer Schlucht. Eine dramatische Rettungsmission nimmt ein gutes Ende - dank mutiger Anwohner. Zum Artikel

Früherer Box-Europameister René Weller ist tot. Er machte den Sport in Deutschland populär, führte ein schillerndes Leben - und kam auch mit dem Gesetz in Konflikt. Nun ist Weller im Alter von 69 Jahren infolge seiner Demenz gestorben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Italien - Weltweiter Hitproduzent Toto Cutugno gestorben

Europawahl 2024 - AfD überprüft Lebensläufe ihrer Kandidaten

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Russland gehen die Flugzeuge aus. Die westlichen Sanktionen gegen Moskau treffen die zivile russische Luftfahrtindustrie hart. Jetzt muss das Land sogar aus einem Flugzeug-Joint-Venture mit China aussteigen. Russland ist auf die heimischen Flugzeuge angewiesen - doch auch die bereiten Probleme: Ersatzteile fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin macht dem Westen bei Brics-Gipfel schwere Vorwürfe. Russlands Präsident behauptet zum Auftakt des Treffens, durch Sanktionen werde die Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln nach Afrika behindert und der Hunger in den ärmsten Ländern der Welt verschärft. Gastgeber Südafrika legt den Fokus auf andere Themen - und wirbt zusammen mit China dafür, die Brics-Gruppe zu erweitern. Brasilien und Indien sind dagegen, weil sie um ihren Einfluss fürchten. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutliche Mehrheit der Ukrainer gegen Gebietsabtritte. Einer Umfrage zufolge lehnen mehr als 90 Prozent einen - bislang nur theoretischen - Deal mit Russland zur Beendigung des Krieges ab. Bei Drohnenangriffen auf Moskau wird ein Hochhaus beschädigt. Der ranghohe russische General Surowikin wird zwei Monate nach dem Wagner-Aufstand abgesetzt. Sein Nachfolger steht offenbar bereits fest. Zum Liveblog