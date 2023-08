SZ am Morgen

Polizisten vor der Gaststätte "Bull's Eye" in Eisenach. Dem Wirt und drei weiteren Männern wirft die Bundesanwaltschaft die Bildung einer kriminellen und terroristischen Vereinigung vor.

Prozess gegen vier mutmaßliche Neonazis beginnt. Unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung sollen sie als Mitglieder der rechtsextremen Kampfsportgruppe "Knockout 51" die Auseinandersetzung mit Linken gesucht haben. Nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft hatten die Männer auch das Ziel, Personen aus der linksextremen Szene zu töten. Von diesem Montag an stehen sie in Jena wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung will bei Integration sparen. Deutschland erlebt eine Zuwanderung auf Rekordniveau, trotzdem will die Bundesregierung weniger Geld für Beratung und psychosoziale Unterstützung ausgeben. Im Haushaltsplan für 2024 werden die Mittel gekürzt. Das habe schwerwiegende Folgen für die Betroffenen, warnen Träger wie das Deutsche Rote Kreuz und die Opposition. Zum Artikel (SZ Plus)

Anti-Korruptionskämpfer Arévalo wird neuer Staatschef in Guatemala. Der Sozialdemokrat verkörpert die Hoffnung auf einen Wandel. In der Stichwahl setzt er sich deutlich gegen die frühere First Lady Sandra Torres durch. Generalstaatsanwaltschaft und politische Elite hatten vergebens versucht, den Aufstieg Arévalos mit juristischen Mitteln zu stoppen. Zum Artikel

Friedliche Lösung in Niger rückt näher. Knapp einen Monat nach dem Putsch kündigt die herrschende Militärjunta an, die Macht in spätestens drei Jahren wieder abzugeben. Ein "umfassender nationaler Dialog" solle innerhalb von 30 Tagen Vorschläge für die Ausgestaltung dieses Übergangs sowie für die Erarbeitung einer neuen Verfassung vorlegen. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Frankfurt gewinnt Hessen-Derby gegen Darmstadt. Ungeachtet aller Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzielt der französische Nationalstürmer Kolo Muani das entscheidende 1:0. Darmstadt spielt bei seiner Rückkehr in die erste Liga nach fast sieben Jahren in der ersten Halbzeit noch mit viel Respekt. In der zweiten Hälfte haben die Lilien dann sogar drei Großchancen in kurzer Folge. Gegen die spielerisch überlegenen Frankfurter reicht es aber nicht für einen Punktgewinn. Zum Artikel

