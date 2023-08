SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist

USA, Südkorea und Japan wollen enger zusammenarbeiten. Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder starten in Camp David die "nächste Ära der Zusammenarbeit". Handelsbeziehungen und Lieferketten spielen dabei eine Rolle. Vor allem geht es aber um Nordkorea und China. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz macht Wahlkampf in München. Bei der Auftakt-Kundgebung für den Landtagswahlkampf der Bayern-SPD am Münchner Marienplatz geht Olaf Scholz vor 3000 Menschen in die Offensive und verteidigte das deutsche Engagement im Ukraine-Krieg samt der Waffenlieferungen. Moderater attackierte Scholz die bayerische Staatsregierung wegen ihrer Blockade bei der Energiewende. Zum Artikel

Bundesliga startet mit Sieg der Bayern - Kane trifft sofort. Der Rekordmeister gewinnt beim Saisonauftakt problemlos in Bremen - und hat gleich große Freude an seinem Rekordtransfer aus England. Fürchten muss sich die Konkurrenz vor diesen Bayern allerdings noch nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump-Teilnahme bei erster TV-Debatte der Republikaner noch unklar. In allen Umfragen liegt Donald Trump als Präsidentschaftskandidat weit vorne, trotzdem lässt er weiter offen, ob er an der ersten Fernsehdebatte Mitte kommender Woche teilnehmen wird. Fest steht: Sie werden auch so über ihn reden. Zum Artikel (SZ Plus)

Gefahr der Gasknappheit im nächsten Winter besteht noch. Vor einem Jahr steuerte Deutschland dem Höhepunkt der Energiekrise entgegen, der Gaspreis erreichte einen Rekordstand. Ein Jahr später ist der Gaspreis deutlich gesunken, die deutschen Gasspeicher sind so gut wie voll. Doch sollte der Winter sehr kalt werden und die Verbraucher wegen der gesunkenen Preise nicht mehr sparen, könnte die Lage wieder kritisch werden. Zum Artikel

Guatemala steht bei der Wahl des Präsidenten am Scheideweg. Der gemäßigt linke Bernardo Arévalo zieht in die Stichwahl um das Präsidentenamt - zur Überraschung der reichen Unternehmer, bestechlichen Politiker und Militärs, die das Sagen haben. In den Umfragen liegt er weit vor seiner Mitbewerberin Sandra Torres, die von den erzkonservativen Eliten des Landes unterstützt wird. Zum Artikel

Robotaxi kollidiert mit Feuerwehrauto in San Francisco. Die fahrerlosen Taxis sind erst seit wenigen Tagen rund um die Uhr erlaubt - und haben den Verkehr schon mehrfach lahmgelegt. General Motors Tochter Cruise muss ihre aktive Fahrzeugflotte nun unverzüglich um die Hälfte reduzieren. Zum Artikel

MEINUNG Autonome Fahrzeuge sollten behutsamer eingeführt werden

Weitere wichtige Themen: