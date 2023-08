Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Fall der Immobilienpreise vorerst gestoppt. Dass die Preise verglichen mit dem vorigen Quartal stagnieren und teilweise sogar wieder steigen, hat vermutlich mehrere Gründe. Zum einen wird in Deutschland zu wenig gebaut. Außerdem dürfte der erste Schock über die gestiegenen Zinsen bei potenziellen Käuferinnen und Käufern einer Immobilie verdaut sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Innenministerium streicht Mittel für Digitalisierung der Verwaltung zusammen. Nur 3,3 Millionen Euro sind im Haushaltsentwurf für 2024 vorgesehen, um Verwaltungsprozesse zu digitalisieren. Weniger als ein Prozent der für das laufende Jahr bereitgestellten 377 Millionen Euro. "Man wünscht sich, es wäre ein schlechter Witz, liebe Ampel", schreibt die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Zum Artikel

Russland schränkt Verkehr in der Straße von Kertsch ein. In einem als "vorübergehend gefährlich" markierten Bereich sei die Durchfahrt durch die Meerenge für Schiffe verboten, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Auch der Luftraum sei gesperrt. Laut britischem Geheimdienst baut Russland außerdem neue Kampfeinheiten auf. Zum Ukraine-Liveblog

Faeser schlägt härtere Abschieberegeln vor. Behörden und Polizei sollen mehr Befugnisse bekommen, heißt es in einem Diskussionsentwurf des Innenministeriums. Außerdem geht es um eine neue Strafe für Asylbewerber, die im Asylverfahren keine, falsche oder unvollständige Angaben zu ihrer Identität machen. Zum Artikel

Autofrachter "Fremantle Highway" wird nach Eemshaven geschleppt. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Gefahr für die Umwelt aber noch nicht gebannt: An diesem Donnerstag soll der Autofrachter Fremantle Highway an Land gebracht werden, ins 64 Kilometer entfernte Eemshaven. Der Transport soll am Morgen starten, Abfahrt- und Ankunftszeit hängen aber stark vom Wetter ab. In dem niederländischen Hafen soll der Frachter entladen werden. Ob das Schiff dann abgewrackt oder repariert wird, entscheidet der japanische Reeder. Zum Artikel

Fußball-WM: Deutsches Team will das Aus in der Vorrunde verhindern. Die Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien hat Bundestrainerin Voss-Tecklenburg reichlich Analysematerial geliefert. Nun tritt das Team um 12 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag gegen Südkorea an. Nur ein Sieg bringt Deutschland sicher weiter. Wahrscheinlich ist, dass die Mannschaft im Sturm diesmal mit einer Doppelspitze aus Lea Schüller und Alexandra Popp aufläuft. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Evakuierung aus Niger: 40 deutsche Staatsbürger haben das Land verlassen, auch die USA holen Mitarbeiter zurück

Antisemitischer Attentäter von Pittsburgh zum Tode verurteilt

USA: Antisemitischer Attentäter von Pittsburgh zum Tode verurteilt

Mobilfunk: 1&1 beendet Zusammenarbeit mit Telefónica/O2

Kanada: Premierminister Justin Trudeau und Ehefrau Sophie trennen sich