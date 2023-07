SZ am Morgen

Olaf Scholz wirkte beim Hoffest der SPD-Bundestagsfraktion in dieser Woche recht beseelt. Zumindest anfangs.

Von Katja Guttmann

Unmut in der SPD über den Kurs von Kanzler Scholz. Speziell über sein Agieren bei dem umstrittenen Heizungsgesetz regen sich Genossen auf. "Die AfD nutzt die Frustration und Verunsicherung als großes Mobilisierungsthema, es besteht die Gefahr, dass es auch die nächsten Wahlkämpfe bestimmen wird", sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, der Süddeutschen Zeitung. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Gesetz gab, wo man so viel Arbeit aufwenden musste, um es überhaupt zu erklären." Zum Artikel (SZ Plus)

USA vernichten letzte Chemiewaffenbestände. Damit sind die letzten der offiziell bekannten hochgiftigen Kampfstoffe in den USA beseitigt worden - ein Meilenstein gut 26 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention zum Verbot von Chemiewaffen. Mehr als 70 000 Tonnen der tödlichsten Waffen wie Senfgas oder Sarin sind seit 1997 vernichtet worden. Zum Artikel

Ruttes Koalition zerbricht an Asylpolitik. Christliche Bündnispartner lehnen die Forderung von Ministerpräsident Rutte ab, den Familiennachzug zu Flüchtlingen zu erschweren. Die Unterschiede zwischen den vier Koalitionsparteien bei der Migrationspolitik seien unüberbrückbar, so Rutte in Den Haag. Er kündigt seinen Rücktritt an. Zum Artikel

EXKLUSIV Linkspartei will Aktionsplan Ost gegen die AfD. Mehr Lohn, Inflationsgeld, ein neuer Solidarpakt - die Linke fordert viel für Ostdeutschland. Es geht ihr um Demokratieverdruss, Gefahr von rechts - und das eigene Umfragetief. Zum Artikel (SZ Plus)

Pöbeleien im Bundestag vor der Sommerpause. Der letzte Sitzungstag vor den Ferien wird alles andere als eine Sternstunde des Parlaments. Es gibt zwei Hammelsprünge, eine Entgleisung - und am Ende ist das Hohe Haus auch noch beschlussunfähig. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdoğan will Putin im August treffen. Dabei solle es auch um eine Verlängerung des Getreideabkommens gehen, wie der türkische Präsident bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskij betont. Die Ukraine "verdient die Mitgliedschaft in der Nato", so Erdoğan. Zum Liveblog

MEINUNG Schweiz bleibt in Sachen Sicherheit Trittbrettfahrer (SZ Plus)

DFB-Frauen verpatzen WM-Generalprobe. Zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft präsentieren sich die deutschen Fußballerinnen im Testspiel gegen Sambia in schwacher Verfassung. Die DFB-Elf schafft zwar in der 100. Minute den Ausgleich - verliert aber in einem dramatischen Finale. Zum Artikel

MEINUNG Bayern will Stürmer Harry Kane unbedingt - aber der ist teuer (SZ Plus)

