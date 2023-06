Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

China und Deutschland treffen sich zu Regierungskonsultationen. Aus China wird am Dienstag eine Großdelegation erwartet, an deren Spitze der neue chinesische Ministerpräsident Li Qiang steht. Ein Schwerpunkt der Regierungskonsultationen wird die Klimazusammenarbeit sein. Die Bundesregierung steht aber auch vor der Frage, wie sie die Beziehung zum systemischen Rivalen China künftig gestaltet. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck verteidigt Heizungsgesetz bei Anne Will. Der Wirtschaftsminister sitzt bei Anne Will im Einzelverhör, um die aktuelle Regierungsmisere aufzuarbeiten. Habeck sieht die Probleme des Gebäudeenergiegesetzes nicht in handwerklichen Fehlern oder einer schlechten Kommunikation, sondern vor allem in einem schlechten Timing. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Seeheimer Kreis steigt zur stärksten Strömung in der SPD-Fraktion auf. Zum ersten Mal seit der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt zählen nach Angaben einer Sprecherin mehr Abgeordnete in der SPD-Fraktion zum konservativen Seeheimer Kreis als zur Parteilinken. Der Höhenflug verschiebt die Machttektonik innerhalb der Fraktion. Rolf Mützenich, der aus den Reihen der Parteilinken kommt, soll trotzdem erst einmal Fraktionsvorsitzender bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Angeblich 32 000 Ex-Häftlinge nach Kriegseinsatz nun in Freiheit. Die Söldnergruppe Wagner hat nach eigenen Angaben mehr als 30 000 frühere Strafgefangene in die Freiheit entlassen. Regierungsangaben zufolge will die Ukraine etwa 40 Milliarden Dollar für einen "Grünen Marshallplan" einsammeln. Russland gewährt UN-Helfern offenbar keinen sicheren Zutritt zu Überschwemmungsgebieten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Wie gefährlich kann künstliche Intelligenz uns werden? Künstliche Intelligenz (KI) hat Konsequenzen für viele Berufe - und womöglich auch für unser Zusammenleben. Bedroht KI Jobs und wenn ja, welche? Führt der Einsatz von KI zu Verantwortungsverlust? Die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Zum Artikel

Schwarzfahren könnte bald keine Straftat mehr sein. Im Rechtsausschuss des Bundestages wird diskutiert, ob Fahren ohne Fahrschein entkriminalisiert werden soll. Die sogenannte Beförderungserschleichung steht rechtlich auf einer Stufe mit Diebstahl. Menschen, die verurteilt werden und die Geldstrafe nicht bezahlen können, landen nicht selten im Gefängnis. Zum Artikel (SZ Plus)

Magdeburg gewinnt die Champions League - auch dank einer Wunderheilung. In einem weiteren Krimi entscheiden die Handballer des SC Magdeburg das Finale gegen Kielce für sich und krönen die Saison mit dem Titel in der Königsklasse. Mitentscheidend ist das überraschende Mitwirken von Gisli Kristjansson, der sich tags zuvor die Schulter ausgekugelt hatte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: