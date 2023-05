Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist

Wie die Bundesministerien Korruption bekämpfen wollen. Nach der Causa Graichen steht der nächste Staatssekretär aus dem Haus von Minister Habeck unter Beobachtung: Staatssekretär Philipp hält Anteile an einer Firma, die vom Wirtschaftsministerium gefördert wird. Compliance-Regeln gibt es schon: Mit dem "Verhaltenskodex gegen Korruption" legen Ministerien fest, dass sich private und dienstliche Interessen nicht vermischen sollen. Zum Artikel (SZ Plus)

G 7 nähern sich gemeinsamer China-Politik. EU-Kommissionschefin von der Leyen spricht beim Gipfel in Japan von den schlechten Erfahrungen, die beispielweise afrikanische Länder mit chinesischen Investitionen gemacht haben, Bundeskanzler Scholz will Peking "nicht behindern" und die USA planen, die Abhängigkeit von China bei wichtigen Lieferketten zu verringern. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD-Fraktionsvize Miersch pocht auf rasche Befassung mit Heizungsgesetz. "Die Menschen verlangen nach Klarheit darüber, wie es im Wärmesektor weitergeht", sagt Miersch der Süddeutschen Zeitung. Deshalb sollten die parlamentarischen Beratungen des Gesetzes in der kommenden Woche beginnen. Die Koalition hatte ursprünglich vereinbart, das Gesetz vor der Sommerpause zu verabschieden. Zuletzt hatte allerdings vor allem die FDP auf ungeklärte Fragen verwiesen. Zum Artikel

MEINUNG Die Grünen sollten ordentlich regieren anstatt beleidigt zu sein (SZ Plus)

Hauptverdächtiger im Mordfall Kuciak erneut freigesprochen.Im Jahr 2018 wurden der slowakische Journalist Ján Kuciak und seine Verlobte ermordet. Ein Gericht in der Slowakei sah es in einem zweiten Prozess nicht als erwiesen an, dass der ehemalige Geschäftsmann Marian Kočner den Journalisten töten ließ. Stattdessen wurde Kočners enge Vertraute Alena Zsuzsová zu 25 Jahren Haft verurteilt. Zum Artikel

Italien fürchtet weiteren Regen nach schweren Überschwemmungen. 14 Menschen sind beim Hochwasser in Italien bisher ums Leben gekommen, einige werden noch vermisst. Tausende Retter sind im Einsatz, die Regierung will kommende Woche Maßnahmen beschließen. Die neuen Regenschauer am Samstag könnten Erdrutsche auslösen. Zum Artikel (SZ Plus)

In der Bundesliga könnte am 33. Spieltag die Meister-Entscheidung fallen. Bayern spielt am Samstag zu Hause gegen RB Leipzig, Dortmund muss am Sonntag nach Augsburg. Siegen der FC Bayern und Augsburg, sind die Münchner zum elften Mal hintereinander Deutscher Meister. Für das Team von Thomas Tuchel kommt es im Spiel gegen Leipzig auch auf Stürmer Serge Gnabry an. Zum Artikel (SZ Plus)

SC Freiburg schlägt Wolfsburg 2:0: Emotionaler Abschied: Nils Petersen trifft in seinem letzten Heimspiel als Fußballprofi

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Selenskij bei G-7-Gipfel in Japan eingetroffen. Der ukrainische Präsident ist am Samstag am Flughafen von Hiroshima gelandet, wie auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders NHK zu sehen war. Selenskij begrüßt die Entscheidung der USA, die sogenannte Kampfjet-Koalition zu unterstützen. In dem von russischen Truppen besetzten Mariupol kommt es zu einer Reihe von Explosionen. Zum Liveblog

Ukraine hat weiter Probleme mit Korruption. Immer wieder werden Mandatsträger überführt, nun werden beim Präsidenten des Obersten Gerichts 1,8 Millionen Dollar gefunden. Er soll an der Spitze eines Netzwerks stehen, zu dem auch andere Richter des Obersten Gerichts gehören sollen. Zum Artikel (SZ Plus)

