Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

König Charles III. wird gekrönt. Zur ersten Krönungszeremonie in Großbritannien seit 70 Jahren sind etwa 2000 Gäste eingeladen. Schon Stunden vor der Zeremonie warten in London Tausende Schaulustige an der Strecke der Prozession zwischen Buckingham Palace und Westminster Abbey. Der Zeitplan für die Feierlichkeiten. Zum Liveblog

CSU will Söder zum Spitzenkandidaten wählen. Während in London ein König gekrönt wird, lässt sich der bayerische Ministerpräsident zum CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. Oktober küren. Auch wenn sich Söder seiner Wahl sicher sein kann, ist eine offene Abstimmung per Handzeichen vorgesehen, das erhöht die Hemmschwelle für Gegenstimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump äußert sich in Vernehmungsvideo herablassend über Frauen. In New York läuft ein Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den ehemaligen US-Präsidenten. In einer nun bekannt gewordenen Aufnahme aus dem Oktober wird Trump auf seine frühere Aussage angesprochen, dass man als Star Frauen gegen ihren Willen an ihren Genitalien anfassen könne. Dazu sagt er in der Befragung: "Wenn Sie sich die letzten Millionen Jahre ansehen, ist das wohl weitgehend wahr, nicht immer, aber weitgehend wahr. Leider - oder zum Glück." Zum Artikel

Schalke besiegt Mainz durch das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte. Nach Trikotzieher und Videobeweis trifft Bülter in der 102. Minute per Elfmeter zum 3:2-Auswärtssieg. Während die Schalker vorerst die Abstiegsplätze verlassen, erleiden die Mainzer Hoffnungen auf die Europacup-Qualifikation einen Rückschlag. Im Parallelspiel siegt Köln mit 2:1 in Leverkusen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: