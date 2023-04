Während alle darauf warten, dass Joe Biden seine Kandidatur bekannt gibt, steht bei Donald Trump der nächste Prozess an. Zumindest in Sachen Aufmerksamkeit heißt das Duell schon jetzt: Biden gegen Trump.

Von Katja Guttmann

US-Wahl: Biden könnte heute seine Kandidatur verkünden. Insider und US-Medien erwarten, dass US-Präsident Joe Biden an diesem Dienstag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen wird - genau vier Jahre nach dem Beginn seiner Wahlkampagne 2020. Der 80-Jährige ist zwar nicht der spritzigste Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl. Aber er ist der einzige, dem man zutraut, gegen Donald Trump zu gewinnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" werden. Mehrere EU-Staaten, Großbritannien und Norwegen wollen gemeinsam die Windkraft auf See massiv ausbauen. Der "Erklärung von Ostende" zufolge soll die Kapazität bis 2030 auf 120 Gigawatt Windstrom wachsen und bis 2050 auf 300 Gigawatt. Kanzler Scholz räumt jedoch ein, die Herausforderungen seien "immens" - das gelte auch für den Netzausbau an Land, denn gerade in Deutschland liegen die industriellen Zentren, die die Energie benötigen, oft nicht an der Küste. Zum Artikel (SZ Plus)

Blinken kündigt weitere Waffenruhe im Sudan an. Der US-Außenminister teilt mit, die Konfliktparteien hätten sich auf eine weitere Feuerpause geeinigt. Sie soll ab Mitternacht für 72 Stunden landesweit gelten. Die Sicherheitslage in der Hauptstadt Khartum bleibt schwierig. Die Bundeswehr hat bisher 400 deutsche Staatsbürger und Schutzbedürftige anderer Länder ausgeflogen. Zum Artikel

EXKLUSIV Maskenaffäre: Unternehmerin Andrea Tandler soll Millionen Euro verschenkt haben - ohne Steuern zu zahlen. Das Oberlandesgericht München geht davon aus, dass die Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler die Hälfte ihrer 48 Millionen Euro Masken-Provisionen an ihre Partner verschenkte - aber ohne Schenkungssteuer zu zahlen. Zahlreiche Details aus den Ermittlungen sollen das belegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Berliner Senat: CDU stimmt für Koalition mit SPD. Auf dem Landesparteitag sprechen sich die Delegierten einstimmig für eine schwarz-rote Regierung aus. In der Koalition soll Giffey Wirtschaftssenatorin werden. Nächste und letzte Hürde ist die Wahl von Wegner zum Regierenden Bürgermeister im Abgeordnetenhaus am Donnerstag. Zum Artikel

Umstrittener Starmoderator Tucker Carlson verlässt Fox News. Der rechte Starmoderator muss gehen, nachdem der Sender wegen seiner Wahlberichterstattung einen teuren Rechtsstreit beigelegt hat. Von einem prominenten Moderator trennt sich auch CNN. Zum Artikel (SZ Plus)

"Mr. Sportschau" Ernst Huberty gestorben. Der langjährige Hauptmoderator der ARD-"Sportschau" starb im Alter von 96 Jahren. 1961 moderierte er die allererste Ausgabe des Formats. Sein Kommentarstil war ruhig und zurückgenommen, selbst in hochemotionalen Momenten. "Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der 'Sportschau', sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow. Zum Artikel

