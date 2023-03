Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist und wird.

Tuchel wird Trainer beim FC Bayern. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung steht Thomas Tuchel unmittelbar vor der Übernahme des Amtes beim Fußball-Rekordmeister. Der Trainer war nach seinem Abschied beim FC Chelsea zuletzt ohne Verein und wohnt seit ein paar Wochen wieder in München. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Arztverbände beharren auf hohem Corona-Honorar. Bei Corona-Impfungen sollen künftig die Krankenkassen bezahlen und nicht mehr der Bund. Der hatte Ärzten pro Spritze 20, später 28 und an Wochenenden sogar 36 Euro vergütet. Weil sich die Krankenkassen bisher nicht mit den Kassenärztlichen Vereinigungen einigen können, könnte der Preis vorübergehend auf bis zu 60 Euro steigen. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD fordert weniger "Selbstdarstellung" in der Ampel-Koalition. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich wirft den Koalitionspartnern vor, sich durch öffentlichen Streit profilieren zu wollen. "Die SPD beteiligt sich an den sachlichen Diskussionen vor allem hinter den Kulissen, um Probleme aufzulösen", sagt er der Süddeutschen Zeitung. In der Debatte um die von der FDP geforderte Beschleunigung beim Ausbau der Autobahn stellt sich Mützenich an die Seite der Liberalen. Zum Artikel

Tiktok-Chef stellt sich den Fragen des US-Kongresses. Im Mittelpunkt der Anhörung von Shou Zi Chew stand das Verhältnis der Social-Media-App zum chinesischen Mutterkonzern Bytedance. Wichtiges Thema im Handelsausschuss des Repräsentantenhauses war, ob Nutzerdaten in China eingesehen werden können. Außerdem musste sich der Tiktok-Chef der Frage stellen, welchen Einfluss die App auf die mentale Gesundheit von Teenagern habe. Zum Artikel

EXKLUSIV Druck auf Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung wächst. Die Stiftung war nach SZ-Recherchen wegen dubioser Geschäftspraktiken und dem freimütigen Umgang mit Stiftungsgeldern in Bedrängnis geraten. Nun kritisieren rund 40 Wissenschaftler in einem offenen Brief die Zustände in dem Haus. Sie protestieren dagegen, dass die Aufarbeitung der rechtsextremen Kontexte in der Stiftung verhindert werde und ziehen die Gemeinnützigkeit in Zweifel. Zum Artikel (SZ Plus)

Pläne zur Ölförderung in Alaska bringen den US-Präsidenten in Bedrängnis. Im Wahlkampf hatte Joe Biden versprochen, neue Bohrplätze für Öl und Gas in empfindlichen Ökosystemen zu verbieten. Nun bekommt der Konzern ConocoPhilipps die Erlaubnis, unter dem Namen Willow Project unweit des Arktischen Ozeans Öl zu fördern. Die Wut von Klimaschützern ist groß und vor allem unter jungen Menschen ist #StopWillow auf Tiktok ein Hit. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Schwere Vorwürfe gegen deutschen Tennisfunktionär. Mehrere Sportler werfen Dirk Hordorff vor, sie sexuell belästigt zu haben. Der Vizepräsident des Deutsches Tennis Bundes bestreitet das, der Verband hat den Fall untersuchen lassen. Sein Amt lässt Hordorff ruhen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland baut Mariupol zu einer russischen Vorzeigestadt um. Putins Besuch vergangene Woche verdeutlicht, dass die schwer zerstörte Stadt am Asowschen Meer eine große symbolische Bedeutung hat. Satellitenbilder zeigen, was die russischen Besatzer mit Mariupol vorhaben: Zerstörte Häuser werden abgerissen, an anderen Orten entstehen neue Mikrobezirke. Straßen und Plätze werden umbenannt und Lenin-Statuen aufgestellt. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij per Video in Brüssel: Kampfjets dringend nötig. Der ukrainische Präsident bittet die versammelten Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel erneut um Kampfflugzeuge - und um hohes Tempo: Jeder Tag zähle im Angesicht der russischen Attacken. Unterdessen sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Verschleppungen ukrainischer Kinder rechtfertigten den Haftbefehl gegen Putin. Zum Liveblog