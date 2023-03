SZ am Morgen

Von Katja Guttmann

Synodalversammlung setzt Impulse für die Zukunft der deutschen Katholiken. Das Reformforum aus Bischöfen, Priestern und Laien berät zum fünften Mal in Frankfurt über zentrale Fragen zur katholischen Kirche in Deutschland. Entscheiden können die 225 Mitglieder streng genommen nichts, doch die Mehrheit der Diözesanbischöfe unterstützt die Reformideen. Der Vatikan dagegen befürchtet sogar eine Spaltung der Kirche. Zum Artikel (SZ Plus)

Erneut Gewalt bei Demonstration in Tiflis. Bei Protesten gegen die Regierung in der georgischen Hauptstadt geht die Polizei wieder mit Tränengas und Wasserwerfern vor. Die Zahl der Demonstranten soll sich im Vergleich zum Vortag erhöht haben. Zum Artikel

Studie zeigt Leistungsabfall von Schülern in der Pandemie. Die Wissenschaft versucht weiterhin, die Folgen der Schulschließungen zu analysieren. Eine aktuelle Studie der Universität Trier zeigt nun, dass Schülerinnern und Schüler ein halbes Jahr nach Pandemiebeginn schlechtere Noten schrieben. Doch ein zwingender Kausalzusammenhang zur Corona-Krise lässt sich nicht herstellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Umweltverbände fürchten beim Heizen mit Wasserstoff "gewaltigen Etikettenschwindel". Deutschland wird sich perspektivisch vom Erdgas verabschieden, das enorm große Erdgasnetz könnte dann für Wasserstoff genutzt werden. Umweltverbände wie WWF und Nabu fürchten infolgedessen eine verschleppte Dekarbonisierung. Denn Wasserstoff wird laut Experten erst von 2030 an eine signifikante Rolle in der Energieversorgung spielen. Solange könnte weiter Gas durch die Leitungen fließen. Zum Artikel

FC Bayern bezwingt Paris Saint-Germain. Die Münchner gewinnen auch das Rückspiel gegen die Franzosen und stehen nun im Viertelfinale der Champions League. Choupo-Moting und Gnabry erzielen die Treffer zum 2:0-Sieg. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: