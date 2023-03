Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Scholz trifft Biden bei Blitzbesuch in Washington. Der Kanzler fliegt für ein kurzes, vertrauliches Gespräch zu US-Präsident Biden. Offenbar hat er es eilig, seinen amerikanischen Kollegen wiederzusehen. Die Streitigkeiten um die Panzerlieferungen an die Ukraine wirken wohl nach. Zum Artikel (SZ Plus)

Wagenknecht will nicht mehr für die Linke kandidieren. Die umstrittene Politikerin geht mal wieder eigene Wege und wird sich wohl auch aus der Partei zurückziehen. Was aber hat sie nun vor? Sollte sie mit einigen Unterstützern die Linksfraktion im Bundestag verlassen, wäre deren Fraktionsstatus dahin. Schon seit mindestens einem Jahr denkt Wagenknecht darüber nach, ob sie eine eigene politische Bewegung gründen soll. Zum Artikel

Chinesische Regierung trifft sich zum Volkskongress. An diesem Wochenende beginnt das wichtigste politische Treffen in China. Pekings Scheinparlament bestimmt über Beschlüsse, mit denen Präsident Xi seine Macht noch stärker ausweitet. Ein enger Verbündeter des Parteichefs wird Ministerpräsident. Neben Wirtschaftsfragen erwarten Experten auch institutionelle Reformen in Partei und Staat. Zum Artikel (SZ Plus)

"Lord of the Lost" gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid. Tiefes Knurren, harte Gitarren, der Gesang kippelt zwischen kehligem Metal-Lauten und Trap-Rhythmus, dazwischen zischen futuristische Sounds: Deutschland schickt eine knallige Rockband in roten Lackhosen zum Eurovision Song Contest. Erst wählt die Jury radiotaugliche Balladen an die Spitze, dann hievt das Publikum "Lord of the Lost" und den Partysänger Ikke Hüftgold nach vorne. Zum Artikel (SZ Plus)

Zeitenwende auf dem Nockherberg. Nach drei Jahren Corona-Pause ist beim traditionsrechen Politiker-"Derblecken" eines grundlegend anders: Den meisten Applaus gibt es für ernste Worte. Auffällig ist, wie stark die ganz große politische Lage mitverhandelt wird: die Gefahr für die Demokratie, die Zweifel und Ablehnungstendenzen, die in den Pandemie-Jahren gewachsen sind. Zum Artikel

BVB gewinnt gegen RB Leipzig und ist neuer Tabellenführer. Durch den 2:1-Erfolg in einem furiosen Topspiel springt Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf Platz eins und setzt den FC Bayern unter Druck. Den Vorsprung auf Leipzig vergrößert der BVB auf sieben Punkte. Die Tore für die Schwarz-Gelben erzielen Reus und Can, Forsberg gelingt nur noch der Anschlusstreffer. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: