Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist

Münchner Sicherheitskonferenz: Der Westen sucht die Nähe zum globalen Süden. Noch nie kamen so viele hohe Vertreter aus Entwicklungsländern zur Münchner Sicherheitskonferenz. Abgesandte aus Afrika, Asien und Lateinamerika bekommen hier eine Bühne. Doch die umworbenen Regierungen haben handfeste Forderungen. Denn die finanzielle Lage vieler Staaten des Südens nach Pandemie, steigenden Preisen für Energie und Nahrungsmittel sowie einer Verschärfung der Klimakrise ist besorgniserregend. Zum Artikel

Demo-Wochenende in München: Ukraine und Iran im Mittelpunkt. Polizei und Stadt rechnen mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen, die Veranstalter mit Tausenden Teilnehmern. Höhepunkt der Proteste ist der heutige Samstag. Ein Überblick. Zum Artikel

EXKLUSIV Rente mit 63 verfehlt erklärte Ziele. Die sogenannte Rente mit 63 verfehlt offenbar zentrale politische Ziele, für die sie einst durchgesetzt wurde. So haben Ruheständler, die die Regelung in Anspruch nehmen, viel seltener größere gesundheitliche Probleme als diejenigen, die nicht auf diesem Wege vorzeitig in Rente gehen. Dies zeigen Untersuchungen des Instituts der deutschen Wirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Geldanlage: Grüne sprechen sich für Provisionsverbot aus. Wer einen Fonds oder eine Versicherung verkauft, erhält oft eine Provision. Die EU-Kommission will nun ein Verbot diskutieren. Die Grünen begrüßen das - und eröffnen damit einen neuen Konflikt mit der FDP. Zum Artikel

Erdbeben in der Türkei: Viel Schuld und eine Schar Sündenböcke. Reihenweise lässt die Regierung Bauunternehmer festnehmen, deren Bauten bei den Erdbeben eingestürzt sind. Viele fragen sich aber: Wie konnten all die mangelhaften Gebäude genehmigt werden? Klar ist, die Behörden haben weggesehen. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei über 40 000. Zum Artikel (SZ Plus)

Philipp Lahm: "Geld bekommen die Spieler mehr als genug". Der ehemalige Kapitän Lahm fordert im SZ-Interview die deutschen Fußball-Nationalspieler zu mehr Identifikation auf, von den Teamverantwortlichen verlangt er klarere Führung. Die Heim-EM 2024 will er als Turnierdirektor nutzen, um ein Zeichen für Demokratie zu setzen. Zum Interview (SZ Plus)

Anklage gegen Polizisten, die psychisch kranken Jugendlichen erschossen haben. Im August 2022 wurde in Dortmund ein 16-jähriger psychisch erkrankter Geflüchteter bei einem Polizeieinsatz erschossen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Beamte erhoben. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

In der russischen Elite regt sich Kritik an Putin, doch gefährlich wird sie ihm nicht. Wenn die Stimmung bei Regierungsmitgliedern, Funktionären, Oligarchen, Staatsmedien und den Leuten des Sicherheitsapparats kippt, droht dem Kremlherrn eine Palastrevolte. Aber das System des Misstrauens lässt Koalitionen gegen ihn kaum Platz. Zum Artikel (SZ Plus)

Debatte um Jürgen Habermas und den Krieg. (SZ Plus)

Russland schaltet wegen Nord Stream UN-Sicherheitsrat ein. Moskau fordert UN-Generalsekretär Guterres auf, eine internationale Untersuchung der Explosionen an der Gaspipeline einzuleiten und die Schuldigen zu ermitteln. Der ukrainische Vizeregierungschef Kubrakow drängt auf Waffengleichheit mit Russland. Zum Liveblog

EXKLUSIV Chef der Airbus-Rüstungssparte gegen Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine. "Ich würde angesichts der starken russischen Flugabwehr mal in Frage stellen, dass Kampfflugzeuge zurzeit der wesentliche Faktor im Ukraine-Krieg sind", sagt Schöllhorn im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ohnehin würde es nur um Flugzeuge älterer Bauart gehen. Die Ausbildung von Piloten und Technikern würde Monate dauern, so Schöllhorn. Allerdings wolle er aber auch "nichts kategorisch ausschließen". Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen