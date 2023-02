Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Deutschland wird in Afghanistan wieder Projekte finanzieren. Weil die Taliban die Rechte von Frauen immer stärker einschränken, hatte Deutschland im Dezember nahezu jede finanzielle Hilfe gestoppt. Nun sollen wieder Projekte unterstützt werden, die Frauen und Mädchen helfen. Vor dem Aussetzen der Zahlungen hatte Deutschland etwa 430 Millionen Euro im Jahr in verschiedene Hilfsleistungen in Afghanistan investiert. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Forscher kritisieren Hilfe für Midijobber. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kritisiert die neue staatliche Unterstützung für Beschäftigte mit geringem Einkommen. Wer maximal 2000 Euro im Monat verdient, zahlt zwar weniger Sozialbeiträge, soll aber genauso viel Rente wie ein Vollzahler bekommen. "Dies ist eine Unterstützung mit der Gießkanne, weil auch viele Menschen mit hohem Einkommen profitieren", sagt einer der Autoren. Laut DIW kostet die Maßnahme fast eine Milliarde Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Verdi will am Freitag Flughäfen bestreiken. Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes wollen die Beschäftigten ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Passagiere müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen. Betroffen sind die Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Zum Artikel

Polizist nach Schüssen auf 16-Jährigen wegen Totschlags angeklagt. Der Jugendliche war im August in Dortmund bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Schon früh gab es Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes. Zunächst sollten die Beamten bei einem Suizidversuch einschreiten, dann schoss ein Polizist mit einer Maschinenpistole. Der Jugendliche starb im Krankenhaus. Neben dem Schützen werden vier weitere Beamte angeklagt. Zum Artikel

Zahl der Erdbeben-Toten in der Türkei und in Syrien steigt auf mehr als 40 000. Allein die Türkei meldet inzwischen mehr als 35 000 Opfer. Tausende Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. Aus Syrien wurden zuletzt 5900 Tote gemeldet. Zum Artikel

Gastbeitrag von Nobelpreisträger Orhan Pamuk: Die Menschen wollen der Welt ihre Verzweiflung und ihre Wut zeigen (SZ Plus)

FC Bayern siegt in Paris. In einem vor allem gegen Ende turbulenten Spiel gewinnt der FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Der gebürtige Pariser Coman erzielt das Tor des Tages für die Münchner. PSG verpasst den späten Ausgleich. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: