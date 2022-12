Von Katja Guttmann und Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Großteil der Väter nimmt allenfalls zwei Monate Elternzeit in Anspruch. 15 Jahre nach Einführung des Elterngelds zieht das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einer Studie Bilanz. Zwar haben im Jahr 2019 - auf dieses Jahr beziehen sich die Zahlen - immerhin 43 Prozent der Väter Elternzeit genommen. Etwa drei Viertel dieser Männer nutzen jedoch nur das Minimum, die zwei Vätermonate nämlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Bericht bestätigt eklatante Schwächen der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium offenbart in einer vertraulichen Analyse die mangelnde Einsatzbereitschaft der Truppe. Ihre Pflichten in der Nato könne sie derzeit kaum erfüllen. Es fehle an Schiffen, Artilleriegeschützen, Flugabwehrsystemen und moderner Funktechnik. Ministerin Lambrecht gibt sich aber zuversichtlich, dass sich die Lage durch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bessert. Zum Artikel

Buschmann stellt sich beim Waffenrecht gegen Faeser. Die SPD-Innenministerin fordert nach der Razzia im "Reichsbürger"-Milieu schärfere Waffengesetze. Das lehnt der FDP-Justizminister ab: "Selbst die strengsten Waffengesetze helfen nicht wirklich, wenn sich Menschen illegal Waffen beschaffen. Wir müssen unser geltendes Recht besser durchsetzen." An diesem Mittwoch befasst sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit der "Reichsbürger"-Szene. Zum Artikel

Weidel spricht von "Rollator-Putsch". Nachdem Verbindungen zwischen zwei Festgenommenen und der AfD bekannt wurden, versucht die Parteichefin, die "Reichsbürger"-Razzia runterzuspielen. Das, was Vertreter von Sicherheitsbehörden im Innenausschuss des Bundestages an Erkenntnissen vorgetragen hätten, sei "alles so dürftig", so Weidel. Zum Artikel (SZ Plus)

Berlin droht Niederlage beim europäischen Gaspreisdeckel. Die EU-Energieminister wollen sich am Montag einigen, bei welcher Höhe die umstrittene Obergrenze eingezogen wird. Mahner warnen, dass harte Markteingriffe womöglich die Gasversorgung gefährden. Zu den Skeptikern gehört auch die Bundesregierung. Sie könnte überstimmt werden. Zum Artikel

Weltweit 533 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Noch nie waren so viele Journalistinnen und Journalisten in Haft. Vor allem die Zahl der Frauen steigt deutlich an, nach Angaben von Reporter ohne Grenzen um 30 Prozent. An der Spitze der Liste steht erneut China. Dahinter folgen Myanmar und Iran. Dort gibt es seit Beginn der Proteste im September besonders viele Verhaftungen. Zum Artikel

Argentinien steht im WM-Finale. Kapitän Messi bekommt beim 3:0 im Halbfinale gegen Kroatien einen Partner, der Tore erzielt wie sonst nur er selbst: Mittelstürmer Álvarez. Nun träumt ganz Argentinien vom Weltmeister-Titel. Der 37-jährige Kroate Modric hingegen könnte am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere angekommen sein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: