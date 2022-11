SZ am Morgen

Von Leopold Zaak

US-Justizminister ernennt Sonderermittler für Untersuchungen gegen Trump. Trotz vieler und massiver Vorwürfe will der Ex-Präsident erneut fürs höchste Amt kandidieren. Jetzt hat das Justizministerium einen Sonderermittler ernannt. Dabei geht es unter anderem um die streng vertraulichen Dokumente, die Trump nach seiner Amtszeit in seinem Privatanwesen aufbewahrt hatte. Zum Artikel

Gipfel-Woche in Asien endet mit Zeichen der Entspannung. Nach intensiven Tagen der Diplomatie in Bali und Ägypten lassen sich erste Tendenzen ablesen: Die Konfrontation zwischen China und den USA fällt vorerst aus, aufsteigende Nationen wie Indien oder Indonesien strotzen vor Selbstbewusstsein. Und Russland ist international zunehmend isoliert. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-WM in Katar beginnt. Homophobe Gesetze, ausgebeutete Arbeitsmigranten, eine vermutlich korrumpierte Vergabe: Die Weltmeisterschaft im Emirat dürfte wohl das umstrittenste Fußballturnier in der Geschichte sein. In Katar wird sichtbar, wie sich der Fußball von der echten Welt entkoppelt. Zur Reportage

Katar wehrt sich gegen Vorwürfe, Menschen fürs Jubeln zu bezahlen. Bereits bei der Handball-WM feuerten offenbar vom Emirat bezahlte Fans auf den Rängen die Spieler an. Auch die Eröffnungsfeier der Fußball-WM wird einer Choreographie folgen - mithilfe von Anhängern, deren Flüge und Unterkünfte bezahlt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Präsident des Lehrerverbands kritisiert Ende der Isolationspflicht. In Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein müssen Lehrer und Eltern seit Mitte der Woche selbst entscheiden, wie sie mit einer Corona-Infektion umgehen. Nicht nur von Bundesgesundheitsminister Lauterbach kommt Kritik: Lehrer-Präsident Meidinger wirft der Politik vor, die Schulen "wieder einmal" allein zu lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

