Was heute wichtig war
Früherer BND-Präsident August Hanning in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof wirft dem 80-Jährigen geheimdienstliche Agententätigkeit, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und versuchten Landesverrat vor. Auch sein Büroleiter ist in U-Haft. Zum Artikel
- MEINUNG Deutschland geht viel zu leichtsinnig mit seinen Geheimdienstlern um
- Blick in die Geschichte: Die lange Reihe von Skandalen beim Geheimdienst
Berlin stoppt Speditions-Verkauf an Chinesen. Das Kartellamt hatte den Deal schon freigegeben – jetzt stellt sich die Bundesregierung gegen den Verkauf des Hamburger Hafen-Logistikers Zippel. Es gebe „Sicherheitsbedenken“, heißt es. Und markiert eine Kehrtwende in der China-Politik. Zum Artikel
Chemie-Nobelpreis geht an den Franzosen Henri Kagan und den Japaner Kenso Soai. Die beiden Wissenschaftler erhalten die Auszeichnung für die „Entdeckung nichtlinearer Effekte und der Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese“. Damit haben sie einen Weg gefunden, wie man Moleküle in der gewünschten Struktur herstellen kann. Das dient unter anderem der Entwicklung neuer Arzneimittel. Zum Artikel
Taurus statt A3 - Audi leiht Mitarbeiter an Rüstungsfirmen. Audi verleiht einen Teil seiner Ingenieure an Rüstungsunternehmen wie MBDA, KNDS, Diehl Defence und Airbus, während die Autobranche in der Krise steckt. Die Mitarbeiter behalten ihre Audi-Verträge und -Gehälter sowie ein garantiertes Rückkehrrecht. Zum Artikel
- Autoindustrie: Mercedes stürzt in China weiter ab – Hoffnung macht nur der Trend zu Elektroautos
- Neue Strategie: Porsche streicht 40 Prozent der Managementjobs
Steinmeier zum Staatsbesuch bei Macron: Ein deutsch-französischer Abschied. Beide wurden 2017 Präsident, beide hören im kommenden Jahr auf. Ihre Amtszeiten waren von gewaltigen Veränderungen geprägt: Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Pandemie, aber auch der Verlust der USA als berechenbarer Partner und der Aufstieg der extremen Rechten. Zum Artikel
Das Hamas-Massaker ist nie vorbei: Schriftsteller Etgar Keret zum Jahrestag. Der 7. Oktober 2023 war eine Zäsur für Israel. Beim Angriff der Hamas wurden mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt. Auch heute, drei Jahre später, prägen dieses Trauma und der folgende Krieg die israelische Gesellschaft und die palästinensischen Gebiete. Zum Gastbeitrag
- Fußball in Israel: Klub Hapoel aus dem Norden Israels muss im Exil spielen
Sachsen-Anhalt
Was der Erfolg der AfD für die Bundespolitik bedeutet. Die SPD fürchtet, dass die mutmaßlichen CDU-Abweichler nun auch Siegmund zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen könnten – und fordert ein Einschreiten des Kanzlers. Die Union wirkt verunsichert. Zum Artikel
Die AfD feiert, die CDU taumelt. Die konstituierende Sitzung des Landtags in Magdeburg zeigt, in welch desolatem Zustand sich die CDU befindet. Während die Autorität ihres Partei- und Fraktionschefs schwindet, spielt ein Abgeordneter mit dem Gedanken, die Fraktion zu verlassen. Zum Artikel
- MEINUNG Die CDU zerstört sich selbst
- Aktuelles Lexikon: Der Undercut - Männerfrisur als politisches Statement
- Protestmarsch: Pistorius zieht mit der SPD-Bundestagsfraktion zum Ort mit NS-Vergangenheit