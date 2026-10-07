Früherer BND-Präsident August Hanning in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof wirft dem 80-Jährigen geheimdienstliche Agententätigkeit, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und versuchten Landesverrat vor. Auch sein Büroleiter ist in U-Haft. Zum Artikel

Berlin stoppt Speditions-Verkauf an Chinesen. Das Kartellamt hatte den Deal schon freigegeben – jetzt stellt sich die Bundesregierung gegen den Verkauf des Hamburger Hafen-Logistikers Zippel. Es gebe „Sicherheitsbedenken“, heißt es. Und markiert eine Kehrtwende in der China-Politik. Zum Artikel

MEINUNG Berlin will sich nicht länger von China herumschubsen lassen

Chemie-Nobelpreis geht an den Franzosen Henri Kagan und den Japaner Kenso Soai. Die beiden Wissenschaftler erhalten die Auszeichnung für die „Entdeckung nichtlinearer Effekte und der Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese“. Damit haben sie einen Weg gefunden, wie man Moleküle in der gewünschten Struktur herstellen kann. Das dient unter anderem der Entwicklung neuer Arzneimittel. Zum Artikel

Taurus statt A3 - Audi leiht Mitarbeiter an Rüstungsfirmen. Audi verleiht einen Teil seiner Ingenieure an Rüstungsunternehmen wie MBDA, KNDS, Diehl Defence und Airbus, während die Autobranche in der Krise steckt. Die Mitarbeiter behalten ihre Audi-Verträge und -Gehälter sowie ein garantiertes Rückkehrrecht. Zum Artikel

Steinmeier zum Staatsbesuch bei Macron: Ein deutsch-französischer Abschied. Beide wurden 2017 Präsident, beide hören im kommenden Jahr auf. Ihre Amtszeiten waren von gewaltigen Veränderungen geprägt: Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Pandemie, aber auch der Verlust der USA als berechenbarer Partner und der Aufstieg der extremen Rechten. Zum Artikel

Das Hamas-Massaker ist nie vorbei: Schriftsteller Etgar Keret zum Jahrestag. Der 7. Oktober 2023 war eine Zäsur für Israel. Beim Angriff der Hamas wurden mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt. Auch heute, drei Jahre später, prägen dieses Trauma und der folgende Krieg die israelische Gesellschaft und die palästinensischen Gebiete. Zum Gastbeitrag

Fußball in Israel: Klub Hapoel aus dem Norden Israels muss im Exil spielen

Sachsen-Anhalt

Was der Erfolg der AfD für die Bundespolitik bedeutet. Die SPD fürchtet, dass die mutmaßlichen CDU-Abweichler nun auch Siegmund zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen könnten – und fordert ein Einschreiten des Kanzlers. Die Union wirkt verunsichert. Zum Artikel

Die AfD feiert, die CDU taumelt. Die konstituierende Sitzung des Landtags in Magdeburg zeigt, in welch desolatem Zustand sich die CDU befindet. Während die Autorität ihres Partei- und Fraktionschefs schwindet, spielt ein Abgeordneter mit dem Gedanken, die Fraktion zu verlassen. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war