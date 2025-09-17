Tyler R. wegen Mordes angeklagt. Die Anklageschrift enthält erdrückende Beweise gegen den 22-Jährigen. Er soll gegenüber Freunden und seiner Partnerin zugegeben haben, dass er den rechten Aktivisten Kirk erschossen hat. Der Staatsanwalt von Utah County sagt, er werde die Todesstrafe beantragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Fotos von Trump mit Epstein auf Schloss Windsor projiziert. Der US-Präsident ist in London gelandet. Sein Besuch in Großbritannien trifft auch auf Kritik. Vor dem Empfang bei König Charles erinnern Aktivisten mit einer aufsehenerregenden Aktion an den Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter und US-Multimillionär Epstein. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag kommt zur Generaldebatte zusammen. Nach einem für die Koalition sehr schwierigen Sommer muss Kanzler Merz die Politik seiner schwarz-roten Bundesregierung erklären. Und er dürfte die Debatte an diesem Mittwoch nutzen, das Land auf den angekündigten „Herbst der Reformen“ einzustimmen. Zum Liveblog

Hilfsorganisationen kritisieren Lage in Gaza. Kurz vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York rufen Hilfsorganisationen die internationale Gemeinschaft auf, sich intensiv für ein Ende des Krieges einzusetzen. „Tausende weitere Menschenleben stehen weiterhin auf dem Spiel“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Liveblog

Champions-League-Auftakt: Borussia Dortmund verspielt Sieg. Nach einem wilden Schlagabtausch inklusive Elfmeterstreit führt der BVB bis tief in die Nachspielzeit 4:2 bei Juventus Turin – und gewinnt trotzdem nicht. Die Begegnung endet 4:4. Trainer Kovac sagt: „Was nicht gut war, sind die letzten vier Minuten. Das ist das, was wehtut.“ Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern trifft in der Champions League auf den FC Chelsea. Drei Jahre nach dem Rückzug des Oligarchen Abramowitsch ist der Premier-League-Klub kaum wiederzuerkennen. Die Millionen werden nun in Talente gesteckt, clevere Verträge werden ausgehandelt – ein Ansatz, den viele Topklubs übernehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen