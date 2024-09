Harter Schlagabtausch zwischen Harris und Trump. Die beiden Präsidentschaftskandidaten treffen sich 56 Tage vor der Wahl zu ihrer ersten TV-Debatte. Zur Begrüßung schütteln sie sich kurz die Hand, es folgt eine intensive Diskussion. Nach einem holprigen Start bringt die Vizepräsidentin den Republikaner mehrmals in die Defensive. Der wird oft wütend und verliert sich in Absurditäten. Inhaltlich dominieren die Themen US-Wirtschaft, Abtreibung und Einwanderung. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur US-Wahl: Taylor Swift spricht sich nach TV-Debatte für Kamala Harris aus

Blinken fordert "fundamentale Änderungen" von Israels Militär im Westjordanland. Es sei "inakzeptabel", dass inzwischen zwei US-Staatsbürger ums Leben gekommen seien, sagt der US-Außenminister. Israels Militär hatte zuvor eingeräumt, für den Tod einer Aktivistin verantwortlich zu sein. Nach einem Angriff in einer humanitären Schutzzone im Gazastreifen hat die Hamas die Opferzahlen deutlich nach unten korrigiert: Nicht 40, sondern 19 Menschen wurden getötet. Liveblog zum Krieg in Nahost

Mehr als 140 Tote durch Taifun "Yagi" in Vietnam. Die Schäden sind enorm. In der Hauptstadt Hanoi steigt der Pegel des Roten Flusses und droht, Teile der Innenstadt zu überfluten. Die Retter finden immer mehr Todesopfer. 59 weitere Menschen würden noch vermisst, teilt die Regierung mit. Zum Artikel

Biden prüft Lockerung von Waffenbeschränkungen für Ukraine. Bisher darf das angegriffene Land weitreichende Waffen in Russland nur in Grenznähe einsetzen. Es bittet seit Längerem darum, diese Restriktionen aufzuheben. Der US-Präsident sagt, die USA arbeiteten daran. Wichtige republikanische Abgeordnete im US-Kongress fordern, die Beschränkungen ganz aufzuheben. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Deutschland spielt 2:2 gegen die Niederlande. Gegentor in der zweiten Minute, zwischenzeitliche Führung – und am Ende steht es 2:2: In einem wilden Nations-League-Spiel in Amsterdam verschläft die deutsche Fußball-Nationalelf in beiden Halbzeiten die Anfangsphase, zeigt sich dann aber gut erholt. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland in der Einzelkritik: Kimmich tritt auf der Abstauberposition in Erscheinung (SZ Plus)

