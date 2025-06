MEINUNG Die politische Lage in Polen bleibt kompliziert (SZ Plus)

China und USA einigen sich im Streit um Seltene Erden - Zölle bislang unklar. US-Präsident Trump schreibt auf Truth Social, dass China die wertvollen Spezialmetalle wieder in die USA liefern wird. Über die Zugeständnisse der US-Seite äußert er sich vage und deutet an, dass die Zölle auf chinesische Waren doch wieder angehoben werden. Unklar bleibt, ob die ausgesetzten wechselseitigen Zölle wieder in Kraft treten. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD-Politiker fordern Gespräche mit Moskau und Abkehr von Aufrüstung. In einem sogenannten „Manifest“ plädieren prominente Unterzeichner wie der langjährige Fraktionschef Mützenich, der frühere Vorsitzende Walter-Borjans und der Abgeordnete Stegner für eine „schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und einer Zusammenarbeit mit Russland“. Die Erhöhung des Verteidigungsetats bezeichnen sie als „irrational“. Das Schreiben ist ein Angriff auf die Linie der Parteiführung um Klingbeil. Zum Artikel

Musk rudert zurück: Posts gegen Trump „gingen zu weit“. Er bereue einige Posts, in denen er Trump angegriffen habe, schreibt der Tesla-Chef bei X. Die beiden hatten sich wegen eines Haushaltsgesetzes heftig gestritten. Texas will die Nationalgarde gegen Protestierende einsetzen. Der republikanische Gouverneur Abbott stellt sich damit hinter das umstrittene Vorgehen des US-Präsidenten. Zum US-Liveblog

Zahl der Balkonkraftwerke steigt auf eine Million. Binnen eines Jahres hat sich die Zahl der Solaranlagen auf deutschen Balkonen verdoppelt. Das ist auch ein Erbe der Ampel, die die Nutzung deutlich vereinfacht hatte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen