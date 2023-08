SZ am Morgen

Mit Abkommen so wie mit Tunesien will die EU-Kommission Schleuserfahrten über das Mittelmeer in überfüllten Booten künftig verhindern.

Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Zweifel am Tunesien-Abkommen. Kommissionspräsidentin von der Leyen, der niederländische Noch-Premier Rutte und Italiens Ministerpräsidentin Meloni haben mit dem tunesischen Präsidenten Saied ein Abkommen unterzeichnet. Er gilt als strategisch wichtiger Partner, um die Flüchtlingszahlen in Europa zu senken. Da der Rat der Mitgliedsstaaten aber nicht vorher zugestimmt hatte, könnte die Vereinbarung nun nichtig sein. Die Kommission habe ihre Kompetenzen überschritten und gegen den EU-Vertrag verstoßen, sagen Diplomaten. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne bremsen Faesers Abschiebe-Vorschlag für Clan-Mitglieder aus. Bundesinnenministerin Faeser will Mitglieder krimineller Clans schon abschieben, bevor ein Gericht sie wegen einer Straftat verurteilt hat. Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic macht deutlich, dass ein solches Gesetz für ihre Partei nicht in Frage kommt. Maßnahmen, die nicht strafrechtlich verurteilte Verwandte von Kriminellen genauso behandeln wie Kriminelle, sind ihrer Auffassung nach nicht rechtsstaatlich. Zum Artikel

DeSantis bezeichnet Trump erstmals als Verlierer der Wahl 2020. Wer der Lüge von der gestohlenen Wahl widerspricht, fällt beim früheren US-Präsidenten Trump in Ungnade. Nun hat sich sein größter republikanischer Rivale DeSantis nach langem Herumlavieren plötzlich deutlich ausgedrückt: "Natürlich hat er verloren. (...) Joe Biden ist der Präsident". DeSantis liegt in Umfragen weiter hinter Trump und könnte versuchen, sich mit dem Kurswechsel neue Wählergruppen zu erschließen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Diplomatin trifft in Niger Mitglieder der Militärjunta. Die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland hat Stellvertreter der Militärjunta in Niger getroffen. Die Gespräche seien "sehr offen und bisweilen ziemlich schwierig" gelaufen, die USA wollen die Möglichkeit zu einer diplomatischen Lösung nach dem Putsch offenhalten. Unterdessen hat die Militärjunta einen neuen Premierminister ernannt: den Ökonom Ali Mahaman Lamine Zeine. Zum Artikel (SZ Plus)

Tote nach Angriff auf Wohnviertel. Durch russische Raketen sterben in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk mindestens acht Menschen. Etwa 30 weitere Menschen seien verletzt worden. Zuvor hatte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, mitgeteilt, dass es in dem beschossenen Viertel auch Hotels, Restaurants und Geschäfte gebe. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

