Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Ökonom Peichl fordert Generalsanierung des Sozialstaats. „Das größte Problem am Sozialstaat: Es lohnt sich in vielen Fällen nicht, mehr zu arbeiten“, sagt der Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik. Bürgergeld, Sozialversicherungen und Einkommensteuer seien nicht aufeinander abgestimmt. Der Ökonom hat mehr als 60 mögliche Reformen des Systems durchgerechnet. Der Plan von Kanzler Merz, die Ausgaben für das Bürgergeld deutlich zu reduzieren, könnte demnach schwierig werden. Zum Interview (SZ Plus)

Merz gegen strenge CO₂-Regeln für Firmenwagen. Die EU möchte den Ausstoß von Kohlendioxid im Verkehr verringern und nimmt angeblich Firmenwagen ins Visier. Der Bundeskanzler stemmt sich dagegen und warnt Brüssel davor, europäische „Kernindustrien“ zu „zerstören“. Zum Liveblog zur Bundespolitik

EXKLUSIV Ermittlungen gegen TÜV-Prüfer wegen Falschgutachten. Der SZ sind mehr als 30 Fälle bekannt, in denen Staatsanwaltschaften gegen Sachverständige vorgegangen sind, die notdürftig reparierten Schrottwagen aus den USA die Zulassung in Deutschland ermöglicht haben sollen. Wegen der schwierigen Beweisführung kommt es nur selten zu Gerichtsverfahren. Einige Kfz-Prüfer sollen in kriminelle Netzwerke verstrickt sein, bis hin zur italienischen Mafia, heißt es in Unterlagen, die der SZ vorliegen. Zum Artikel (SZ Plus)

WHO-Chef: Israels Armee stürmt Warenlager im Gazastreifen. Das Militär eröffnet im mittleren Gazastreifen eine weitere Front. Lagerhäuser der Weltgesundheitsorganisation scheinen der Offensive im Weg zu stehen. Deren Generaldirektor warnt vor dem Kollaps des Gesundheitssystems. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Anschlag im Münchner OEZ jährt sich zum neunten Mal. Am 22. Juli 2016 tötet ein Rechtsextremist neun junge Menschen. Neben Halle und Hanau ist dieser rechtsextreme Anschlag einer der schlimmsten in der Geschichte Deutschlands. Die Angehörigen trauern bis heute und fordern weiter Antworten von Politik und Behörden. Zum Artikel (SZ Plus)

Rassismus-Debatte in Englands Fußballteam. Verteidigerin Carter berichtet vor dem EM-Halbfinale an diesem Dienstag gegen Italien von Hasskommentaren in sozialen Medien. Ihre Mannschaft stellt den symbolischen Kniefall vor Spielen ein – und fordert neue Wege, um rassistische Beleidigungen oder Diskriminierungen zu bekämpfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen