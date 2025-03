Türkische Opposition ruft zu Boykott regierungstreuer Unternehmen und Medien auf. Die Türkei erlebt die größten Demonstrationen seit 2013. Auch am Wochenende gehen Hunderttausende auf die Straßen. Die CHP, die Partei des verhafteten Oppositionellen İmamoğlu, plant weitere Großveranstaltungen in Istanbul und anderen Städten. Präsident Erdoğan versucht, das Land mit ein paar zusätzlichen Feiertagen zu befrieden. Zum Artikel

MEINUNG Die Türkei wird nach dieser Machtprobe ein anderes Land sein (SZ Plus)

Nach Erdbeben in Myanmar: Militärjunta bombardiert Ziele im Norden. Nach den verheerenden Erdbeben in Südostasien rechnen Beobachter mit tausenden Todesopfern und mehreren Tausend Verletzten. Trotzdem bombardiert das Militärregime in Myanmar weiter Ziele im Bürgerkriegsland. Ausländische Hilfe für Erdbebenopfer kommt nur langsam an. Zum Artikel (SZ Plus)

Münchens OB Reiter fordert mehr Einfluss der Kommunen in künftiger Bundesregierung. Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München, sagt mit Blick auf die Gespräche von Union und SPD: „Wir bräuchten dringend einen Vertreter der Kommunen im Kabinett.“ Die Interessen der Großstädte würden bei den laufenden Koalitionsverhandlungen „konsequent ignoriert“. Der Bund müsse dringend die Finanzausstattungen der Kommunen dauerhaft und verlässlich verbessern. Zum Interview (SZ Plus)

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sieht „Moskau-Connection“ in der CDU. Der stellvertretende CDU-Chef Kretschmer sympathisiert mitten in den Koalitionsverhandlungen mit einer Lockerung der Russland-Sanktionen. Die Grünen fordern ein Eingreifen von Parteichef Merz. Zum Artikel

Netanjahu reist nach Ungarn - trotz internationalen Haftbefehls. Ungarns Regierungschef Orbán hatte den israelischen Ministerpräsidenten bereits vor Monaten eingeladen. Eine Festnahme droht ihm nicht, verspricht Orbán. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen