Erdoğan-Rivale İmamoğlu als Bürgermeister suspendiert. Das türkische Innenministerium teilt die „vorrübergehende“ Absetzung mit. Zuvor hatte ein türkisches Gericht angeordnet, dass İmamoğlu in Untersuchungshaft muss. Dem Politiker werden in zwei getrennten Verfahren Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus und Korruption gemacht. In mehreren türkischen Städten kommt es zu Protesten. Zum Artikel

Papst Franziskus aus Krankenhaus entlassen. Am Sonntagmittag zeigt sich der Papst kurz einer wartenden Menschenmenge von einem Balkon des Gemelli-Krankenhauses, dann wird er in den Vatikan gefahren. Gesund ist das Oberhaupt der katholischen Kirche aber noch nicht. Zwei Monate veranschlagen die Ärzte für seine Genesung. Es wird weiterhin darüber spekuliert, ob Franziskus zurücktreten könnte und wie die Osterfeierlichkeiten ablaufen werden. Zum Artikel

Verfassungskrise in Israel spitzt sich zu. In der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Netanjahu bereits den Chef des Inlandsgeheimdienstes entlassen. Am Sonntag stimmt sein Kabinett für ein Misstrauensvotum gegen die Generalstaatsanwältin. Beide ermitteln aktuell gegen enge Mitarbeiter Netanjahus. Ein Gericht hat die Entlassung des Geheimdienstchefs gestoppt, doch der Ministerpräsident lässt bisher nicht erkennen, dass er sich an die Gerichtsentscheidung halten will. Zum Artikel

Eine der letzten verbliebenen Geiseln: Die Mutter von Alon Ohel kämpft weiterhin verzweifelt für die Freilassung ihres Sohnes (SZ Plus)

„Es war ein kranker Kampf“: Franziska Preuß behält die Nerven im Duell mit Lou Jeanmonnot und wird mit der großen Kristallkugel belohnt. (Foto: Mathias Bergeld/Bildbyran/Imago)

Preuß gewinnt den Biathlon-Gesamtweltcup. In drei hoch spannenden Rennen haben Preuß und die Französin Jeanmonnot den Gesamtsieg bis zur letzten Runde ausgekämpft. In einem dramatischen Finale stürzt Jeanmonnot auf den letzten Metern, Preuß geht als Siegerin über die Zielgerade - und weint Tränen der Erleichterung. Zum Artikel

