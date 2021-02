Von Juri Auel

Was wichtig war

EXKLUSIV Fahrplan für deutschen Truppenabzug aus Afghanistan wackelt. Der Friedensprozess ist ins Stocken geraten. Dadurch könnten die internationalen Soldaten länger im Land bleiben als vorgesehen. In Berlin wächst die Sorge vor neuer Gewalt. Von Joachim Käppner und Mike Szymanski

Trumps Verteidigerteam trägt Argumente in Impeachment-Verfahren vor. Besonders Anwalt Michael van der Veen macht deutlich, was seiner Ansicht nach von dem Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten zu halten sei: "Es ist eine absurde und monströse Lüge", sagte er. Die entscheidende Frage bleibt: Trägt Trump unmittelbar Schuld am Sturm auf das Kapitol?

Italien: Draghi stellt sein Expertenkabinett vor. Der Ex-EZB-Chef nimmt den Regierungsauftrag an und stellt direkt Personal vor: Der Mix aus Technokraten und Politikern soll die Italiener, aber auch Brüssel überzeugen: Die immensen Corona-Hilfen der EU landen in den Händen von Profis. Oliver Meiler mit den Einzelheiten

US-Präsident Biden will Gefangenenlager Guantanamo Bay schließen. In dem Lager auf Kuba werden gegenwärtig 40 Menschen in Haft gehalten, die meisten ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Kritiker sprechen von harschen Haftbedingungen und werfen den USA Folter vor. Aktuelle Meldungen zur US-Politik

EXKLUSIV Ex-Wirecard-Vorstand Braun spricht in Vernehmungen über das Verhältnis zu Jan Marsalek. In den Protokollen offenbaren sich Szenen wie aus einer gescheiterten Ehe. Es klingt wie die Geschichte eines Paares, das sich mal sehr mochte, bis einer grußlos die Koffer packt, schreiben Klaus Ott, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand. (SZ Plus)

FC Bayern holt Upamecano aus Leipzig. Der Rekordmeister löst den Verteidiger dank einer Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag. Dafür ist ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag fällig. Die Sachsen gewinnen das Freitagsspiel gegen den FC Augsburg mit 2:1.

Die News zum Coronavirus

RKI meldet Inzidenzwert von 60,1. Voraussetzung für Lockerungen seien allerdings stabile Inzidenzwerte unter 35, sagte Kanzlerin Merkel in einem Interview. Die Bundesregierung verhängt einen Einreisestopp für die Slowakei. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

EU-Kommission kritisiert deutsche Drosselung von Grenzverkehr. Von Sonntag an fährt die Bundesregierung den Verkehr aus Tirol, Tschechien und der Slowakei "auf das unbedingt nötige Maß" herunter, um damit die Ausbreitung von Virusmutanten zu verhindern. Ausnahmen gelten nur für wenige Personengruppen. Das ärgert die EU-Kommission. Innenminister Seehofer verteidigt den Schritt.

Was wichtig wird

Parlamentswahl in Katalonien. Der Wahlkampf in Katalonien ist vom Konflikt um die Unabhängigkeit der Region nicht zu trennen. Aufgrund der Corona-Pandemie hätte die Wahl ursprünglich auf den Mai verschoben werden sollen. Trotz hoher Inzidenz war die Entscheidung gerichtlich wieder aufgehoben worden.

Erneut Proteste von Nawalny-Anhängern erwartet. Unter dem Motto "Liebe ist stärker als Angst" haben Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers für den Valentinstag zu einer russlandweiten Protestaktion aufgerufen, bei der Menschen sich abends vor ihren Wohnhäusern versammeln und Taschenlampen oder andere Lichter in die Höhe halten sollen.

Dresden erinnert an die Bombardierung vor 76 Jahren. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 erlebte Dresden den schwersten Luftangriff auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. Am Samstag sind an mehreren Orten in der Stadt Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen geplant.

Frühstücksflocke

Kreiiiiiiiisch! Vor 25 Jahren haben sich "Take That" getrennt, und so, wie die Band zusammengestellt war, hätte es gar nicht anders enden können. Trotzdem ein Jammer. Warum auch gecastete Wirklichkeit echte Liebe verdient hat, erklärt Jakob Biazza