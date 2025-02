Trump verhängt Zölle gegen Kanada, Mexiko und China. Die Zölle sollen am kommenden Dienstag in Kraft treten. Sie gelten für alle Güter, die aus diesen drei Ländern in die USA importiert werden, und betragen zehn Prozent im Fall von China und im Fall von Mexiko und Kanada 25 Prozent. Die von Trump attackierten Länder kündigten noch am Samstag Gegenmaßnahmen an. Trump droht auch der Europäischen Union. Zum Artikel (SZ Plus)

Machtkampf bei Porsche - zwei Vorstände sollen gehen. Einer Pflichtmitteilung des Unternehmens an die Börse zufolge hat das Unternehmen den Aufsichtsratschef Porsche damit beauftragt, Gespräche mit Finanzchef Meschke und Vertriebsvorstand von Platen über ein einvernehmliches Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen. Grund für die Pläne sollen die schwachen Zahlen des Sportwagenbauers sein. Meschke galt lange als Vertrauter von Porsche- und VW-Konzernchef Blume. Zum Artikel

Musk bekommt Zugang zum Zahlungssystem des Finanzministeriums. In diesem System sind sensible Daten von Millionen Amerikanern hinterlegt. Dabei hat Musk kein offizielles Mandat. Zwar soll er dem „Department of Government Efficiency“ vorstehen, dies ist aber keine Bundesbehörde und gehört formell nicht zur Regierung. Zum Artikel

Viele Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen. In Poltawa in der Zentralukraine melden die Behörden 14 Tote. Weitere 17 Menschen seien bei dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus verletzt worden. Auch in Sumy und Charkiw sterben Menschen durch russische Angriffe. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, die Angriffe hätten der Energieinfrastruktur des Landes gegolten, mit der die Ukraine den Betrieb ihrer Rüstungsindustrie aufrechterhalte. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Demos gegen Merz und AfD. Nach dem Votum von Union, FDP und AfD für eine schärfere Migrationspolitik protestieren seit Tagen Zehntausende im ganzen Land. Bei der wohl größten Kundgebung in Berlin spricht auch Michel Friedmann, der aus Protest aus der CDU ausgetreten ist. Zum Artikel

Bundestagsvotum spaltet FDP. Teile der Fraktion fühlten sich von der Ankündigung Lindners vom Anfang der Woche, die FDP werde sich Merz bei seinen heiklen Abstimmungen anschließen, überrumpelt. Fraktionschef Dürr versuchte, vor der anstehenden Abstimmung am Freitag, mit der SPD einen Kompromiss zu finden. Am Ende stimmten nur 67 von 90 Liberalen für das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. Zum Artikel