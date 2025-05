Trump verschiebt angedrohte Zölle auf EU-Waren. Der US-Präsident hatte zusätzliche Einfuhrgebühren von 50 Prozent auf Importe aus der EU ab 1. Juni angekündigt. In einem Telefonat sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen daraufhin, dass die EU bereit sei, die Zoll-Gespräche zügig und entschlossen voranzutreiben. Nun kommt Trump ihrem Wunsch nach einer Fristverlängerung bis 9. Juli nach. Zum Liveblog

Erneut massive russische Angriffe – Trump über Putin: „Er ist völlig verrückt geworden“. Angaben aus Kiew zufolge greift die russische Armee die Ukraine erneut mit großen Drohnen-Schwärmen an. Der US-Präsident äußert Unverständnis über den Machthaber im Kreml: „Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. (…) Er bringt so viele Menschen um.“ Zum Liveblog

SPD-Politiker wollen Waffenexporte nach Israel beenden. Diese dürften nicht „zur Verbreitung humanitärer Katastrophen und zum Bruch des Völkerrechts genutzt werden“, sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic. Spanien setzt sich für ein internationales Waffenembargo gegen Israel ein. Zum Liveblog

Bundesländer wollen AfD-Mitgliedern Waffen abnehmen. Mitglieder und Unterstützer der rechtsextremistischen Partei besitzen Hunderte Gewehre und Pistolen. Erste Behörden versuchen nun, gleich reihenweise Waffenscheine einzuziehen. Doch das ist nicht so einfach, denn ein pauschaler Entzug ist rechtlich wohl nicht umsetzbar. Zum Artikel (SZ Plus)

USA sind Eishockey-Weltmeister. Die Amerikaner beenden ihre jahrzehntelange Durststrecke und holen den Titel erstmals seit 1960. In einem umkämpften und hoch spannenden Finale setzen sie sich mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Schweizer durch. Diese kassieren ihre zweite Endspielpleite nacheinander und warten weiter auf ihre erste Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Zum Artikel

