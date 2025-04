USA

USA führen Zölle auf die meisten Importe ein. Präsident Trump kündigt neue pauschale Zölle in Höhe von mindestens zehn Prozent an. Für viele Länder sollen je nach Handelsdefizit höhere Strafabgaben greifen. Auf Einfuhren aus der Europäischen Union sollen 20-Prozent-Zölle greifen, auf Importe aus China 34 Prozent. Die Maßnahmen dürften das bisherige System des Welthandels weitgehend aushebeln. Zum Artikel (SZ Plus)