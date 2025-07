Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen. Die extremen Rechten im Europaparlament wollen der EU-Kommissionspräsidentin das Misstrauen aussprechen. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit werden sie wohl verfehlen. Dennoch könnte das Ergebnis für von der Leyen rufschädigend sein, weil einige Sozialdemokraten und Liberale ihr die Stimme verweigern wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Debatte über Regenbogenfahne: Klöckner verteidigt sich gegen Kritik. „Die Regenbogenfahnen-Debatte hat an Maß und Mitte verloren“, sagt die Bundestagspräsidentin der Süddeutschen Zeitung. Klöckner hatte mit ihrer Entscheidung, die Regenbogenfahne am Christopher Street Day nicht am Reichstagsgebäude zu hissen, für Aufregung gesorgt. Im Interview kritisiert die CDU-Politikerin außerdem, dass Frauen aus der Union in der Öffentlichkeit härter angegangen würden. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Parteien der früheren rechtsextremen ID-Fraktion. Wegen des Verdachts, es habe beim Umgang mit Steuergeldern „gravierende Unregelmäßigkeiten“ gegeben, gibt es nun ein Verfahren. Insgesamt geht es um 4,3 Millionen Euro. Besonders betroffen ist der Rassemblement National von Marine Le Pen aus Frankreich. Zum Artikel

Zweites Schiff nach Huthi-Angriff gesunken. Die Huthi haben einen Teil der Crew festgenommen, laut US-Angaben gibt es auch Tote. In einem Propagandavideo zeigt die Terrormiliz, wie sie ein weiteres Schiff im Roten Meer angreift. US-Präsident Trump verschiebt den Zeithorizont für die erhoffte Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen nach hinten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

