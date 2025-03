Trump kündigt Sonderzölle auf Autos von 25 Prozent an. Die Abgabe soll für alle Autos sowie auf bestimmte Autoteile gelten, die nicht in den Vereinigten Staaten gebaut worden sind, sagt der US-Präsident. Als Startdatum nannte Trump bei einer Pressekonferenz den 2. April, das Weiße Haus gibt in einer Bekanntgabe den 3. April an. Deutschland gehört zu den wichtigsten Lieferanten des amerikanischen Automobilmarktes. Zölle auf Fahrzeugimporte dürften daher die deutsche Autoindustrie erheblich belasten. Zum Artikel

Macron: Europäische Truppen in der Ukraine könnten Russland abschrecken. Diese Truppen sollen nicht an der Frontlinie stehen und gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt werden, wie der französische Präsident am Vorabend eines Gipfeltreffens zur Unterstützung der Ukraine in Paris erklärt. Vielmehr sollten mögliche europäische Truppen durch ihre Präsenz die Russen von einem erneuten Angriff abhalten und es Kiew ermöglichen, Positionen in einer möglichen Friedenszone auf ukrainischem Territorium zu halten. Zum Liveblog

Koalitionsverhandlungen: Union und SPD liegen in Steuerfragen meilenweit auseinander. Beide Seiten sind etwa bei einer Einkommensteuerreform und mit Blick auf Unternehmen weit voneinander entfernt. Unstimmigkeiten gibt es auch beim Ehegattensplitting, bei der Haushaltskonsolidierung, der Entschuldung der Kommunen, dem Länderfinanzausgleich und einer Reihe weiterer Punkte. Zum Artikel

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro muss vor Gericht. Der Oberste Gerichtshof lässt die Anklage gegen den ehemaligen Staatschef zu. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Putsch und die Ermordung politischer Gegner geplant zu haben. Bei einer Verurteilung drohen Bolsonaro mehrere Jahre Haft. Zum Artikel

Israel schlägt Schneisen der Verwüstung in Flüchtlingslagern im Westjordanland. Die Armee hat vor einigen Wochen eine groß angelegte Offensive in den palästinensischen Autonomiegebieten begonnen. Satellitenbilder und Videos zeigen zahlreiche Zerstörungen, etwa in Dschenin. Ein Politikwissenschaftler sagt, er glaube, dass sich die israelischen Truppen für einen längeren Aufenthalt einrichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen