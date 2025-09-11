Einflussreicher Trump-Vertrauter Charlie Kirk erschossen. Der rechte Aktivist und wichtige Unterstützer des US-Präsidenten wird bei einer Veranstaltung an einer Uni aus der Distanz getroffen, wenig später stirbt er an seinen Verletzungen. Kirk wird nur 31 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder. Das FBI fahndet nach dem Mörder. Zwei schnell verhaftete Verdächtige am Tatort erweisen sich nicht als Täter. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Nur 2,2 Milliarden Euro zusätzlich für Klimaschutz. Vom 500 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität will die Regierung lediglich einen sehr kleinen Teil in Klimaschutzmaßnahmen investieren – anders als den Grünen vor der Verabschiedung des Sondertopfes zugesagt. Diese werfen der Koalition nun „Haushaltstricks“ vor. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Immoscout24 wegen irreführender Werbung verurteilt. Deutschlands größtes Immobilienportal verliert einen Prozess vor dem Landgericht Berlin. Das Urteil dürfte für viele Menschen interessant sein: Es geht um den Schufa-Bonitätscheck, den das Unternehmen auf seiner Seite selbst verkauft und den es als quasi zwingend bei einer Bewerbung für eine Wohnung bezeichnet. Dabei ist das illegal. Zum Artikel (SZ Plus)

Datenhändler bieten private Handynummern von Merz und Ministern an. Die Mobilnummern sind im Netz aufgetaucht. Auch die für den Schutz sensibler Daten zuständige Behördenchefin ist betroffen. Deutsche Sicherheitsbehörden wurden durch einen italienischen Informanten auf den Datenhandel aufmerksam und prüfen nun nächste Schritte. Betroffenen wird geraten, ihre Nummern zu wechseln. Zum Artikel

Deutscher Fernsehpreis in Köln verliehen. Maria Furtwängler erhält den Preis als „Beste Schauspielerin“ für den Film „Bis zur Wahrheit“. Bei den männlichen Schauspielern wird Leonard Kunz für „Ein Mann seiner Klasse“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ sichern sich Tom und Bill Kaulitz die Trophäe. Otto Waalkes wird für sein Lebenswerk geehrt. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Basketballer stehen nach Sieg gegen Slowenien im EM-Halbfinale. Deutschland gewinnt die Viertelfinal-Begegnung mit 99:91. Sloweniens Taktgeber Doncic erzielt 39 Punkte, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Franz Wagner führt die deutsche Mannschaft mit 23 Punkten an, während spektakuläre Würfe von da Silva und Obst entscheidend sind. Das Team spielt nun am Freitag gegen Finnland. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen