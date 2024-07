Wahlkampf in den USA

Trump zieht mit J. D. Vance in die Wahl. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner kürt den Senator aus Ohio zu seinem Vize-Kandidaten. Der 39-Jährige fiel noch vor wenigen Jahren mit scharfer Kritik am damaligen Präsidenten auf. Nun soll er ihm helfen, Stimmen der weißen Arbeiter zu holen. Zum Artikel (SZ Plus)