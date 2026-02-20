Oberster Gerichtshof der USA kippt Trumps Zölle. Der Supreme Court erklärt einen Großteil der vom US-Präsidenten verhängten Zölle für unrechtmäßig. Trump habe gegen Bundesgesetz verstoßen, als er einseitig umfangreiche Zölle gegen mehrere Länder erhoben hat, darunter die Europäische Union, heißt es in einer Mitteilung. Zum Liveblog

CDU-Parteitag: Als Merz gegen die Grünen wettert, kommt Stimmung auf. Der Kanzler erhält mehr als zehn Minuten Applaus nach seiner Rede, obwohl er die Delegierten nur an ausgewählten Stellen wirklich begeistert. Angela Merkel nimmt zum ersten Mal seit 2021 wieder an einem CDU-Parteitag teil und erhält bei ihrer Begrüßung durch Merz lautstarken Applaus der Delegierten. Zum Artikel

US-Militär zieht massiv Kräfte im Nahen Osten zusammen. Es ist der größte Aufmarsch der Amerikaner in der Region seit fast einem Vierteljahrhundert – unter anderem mit zwei Flugzeugträgern, Kampfjets und Tankflugzeugen. Obwohl die US-Regierung und das iranische Regime noch immer verhandeln, wird ein bewaffneter Konflikt immer wahrscheinlicher. Zum Artikel

Rundfunkbeitrag soll nur um 28 Cent steigen. Weil die Einnahmen von ARD und ZDF stiegen, reicht für zwei Jahre eine geringere Erhöhung als die geplante um 58 Cent. Eine unabhängige Expertenkommission empfiehlt deshalb für die Jahre 2027 und 2028 einen monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro pro Haushalt. Zum Artikel

EU-Staaten wenden sich gegen noch mehr Brüsseler Bürokratie. Die EU-Kommission plant im neuen Haushalt mit 2500 neuen Vollzeitstellen und deutlich höheren Verwaltungsausgaben. Das solle sie bitte schnell wieder vergessen, fordert die Bundesregierung zusammen mit weiteren Mitgliedsländern. Zum Artikel

Sucht kostet Deutschland mehr als 136 Milliarden Euro pro Jahr. Mit Alkohol, Tabakprodukten und Glücksspiel können Anbieter viel Geld verdienen. Die gesellschaftlichen Folgekosten muss allerdings die Allgemeinheit tragen. Experten fordern Steuererhöhungen, Mindestpreise, umfassende Werbeverbote und die Trennung von Sport und Suchtmitteln als Gegenmaßnahmen. Zum Artikel

Orbán droht der Ukraine mit Blockade der Stromversorgung. Seit Ende Januar fließt kein Erdöl mehr von Russland über die Ukraine nach Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident behauptet, Kiew wolle damit seine Niederlage bei der Parlamentswahl am 12. April herbeiführen. Er spricht nun davon, dass sein Land an „Antwortschritte“ denken könnte. Zum Liveblog

Krieg in der Ukraine: Wo die Front verläuft – Tag 1458

Bundeswehr: Drohnen-Deal soll durchgezogen werden – trotz Peter Thiel. Nach heftiger Kritik hat sich das Verteidigungsministerium beim Drohnenhersteller Stark Defence nach der Rolle des Investors Peter Thiel erkundigt. Nun hält die Bundeswehr die Vorwürfe für entkräftet – und der Bundestag soll das Milliardengeschäft in der kommenden Woche billigen. Zum Artikel

Kompany hält Zwölf-Minuten-Plädoyer zum Fall Vinícius Jr. Der Trainer des FC Bayern beklagt im Kontext der Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid den Umgang mit Rassismus im Fußball und der Gesellschaft. Zugleich verteidigt er Vinícius Júnior und kritisiert Benfica-Coach José Mourinho. Zum Artikel

Daniela Maier gewinnt Gold im Skicross. Die 29-Jährige zeigt eine überragende Leistung und siegt im Finale vor Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz und Peking-Olympiasiegerin Sandra Naeslund aus Schweden. Für die deutschen Skicrosser ist es das erste Gold in Norditalien. Zum Artikel

Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß beendet ihre Karriere nach dem Massenstart. Deutschlands Sportlerin des Jahres zieht ihr letztes Rennen vor und verabschiedet sich bei Olympia. Die Ukraine kündigt den Boykott der paralympischen Eröffnungsfeier an, weil Sportler aus Russland zu den Spielen zugelassen wurden. Zum Liveblog