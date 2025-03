Was heute wichtig war

US-Zölle treffen deutsche Autohersteller empfindlich. 25 Prozent Aufschlag soll es auf in die USA importierte Fahrzeuge geben, verkündet Präsident Trump. Für die deutschen Autobauer ist das ein großes Problem. Sie stehen vor der schwierigen Entscheidung: Preise rauf oder noch mehr Produktion in die USA verlagern? Egal wie: Es wird teuer. Zum Artikel (SZ Plus)