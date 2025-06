Trump will binnen zwei Wochen über Angriff auf Iran entscheiden. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob die USA in den Krieg zwischen Iran und Israel eingreifen. Trump zufolge gibt es eine „beträchtliche Chance“ für Verhandlungen. Seine Sprecherin betont, der Präsident habe deutlich gemacht, dass er immer Diplomatie anstrebe, er scheue sich allerdings auch nicht, Stärke zu zeigen, falls nötig. Zum Liveblog

Grünen-Chef Banaszak will Abgabe für Öl- und Gaskonzerne und Klimasoli für Reiche. Die Lasten des Klimawandels müssten gerechter verteilt werden, fordert Grünen-Chef Banaszak. Treffen könnte das „Öl- und Gaskonzerne mit fossilen Geschäftsmodellen und immensen Gewinnen“. Denkbar ist laut Banaszak etwa „ein Klimaanpassungs-Fonds, in den diese Unternehmen einzahlen, oder ein Klimasoli für Leute mit extrem hohen Einkommen oder Vermögen“. Zum Interview (SZ Plus)

Gesundheitsministerin will Maskenbericht geschwärzt vorlegen. Die Abgeordneten des Bundestags sollen nun doch Einblick in den Untersuchungsbericht zur Beschaffung der Corona-Masken bekommen. Personenbezogene Mitarbeiterdaten und Geschäftsgeheimnisse betroffener Unternehmen müssen allerdings geschwärzt werden. Gesundheitsminister Spahn steht in der Kritik, Millionen Steuergelder verschwendet zu haben. Zum Artikel

İmamoğlu vor Gericht: Türkische Opposition wehrt sich gegen Erdoğan. Drei Monate sind vergangen, seit die türkische Polizei İmamoğlu festnahm und die Proteste begannen. Bis heute sitzt der Herausforderer von Präsident Erdoğan in Haft, und nun beginnt ein neues Verfahren gegen seine Partei. Die Opposition eint ein neuer Kampfgeist – vor allem dank der Demonstrationen der türkischen Studierenden und der Schülerinnen und Schüler. Zum Artikel

Europarat rügt Deutschland für Einschränkungen bei Gaza-Protesten. Menschenrechtskommissar O’Flaherty warnt in einem Brief an Innenminister Dobrindt vor schwerwiegenden Eingriffen in die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Berichten zufolge sei es zu „exzessiver Gewalt“ der Polizei gegen Demonstranten gekommen. Zudem gebe es Hinweise, dass Behörden Kritik an der israelischen Regierung pauschal als antisemitisch einstuften. Zum Artikel

Deutschland gewinnt zum Auftakt der Basketball-EM der Frauen mit 89:76 gegen Schweden. Zum Auftakt der Heim-EM gelingt den Frauen ein verdienter Sieg in der Heim-EM-Vorrunde. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes macht damit einen ersten Schritt in Richtung K.o.-Runde in Piräus. Ehrengast Nowitzki jubelt mit. Zum Artikel

