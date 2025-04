Viehhändler manipulierte Tierwohl-Angaben. Ohrmarken ausgetauscht, Lieferpapiere geändert, eine Unterschrift gefälscht: Einer der größten deutschen Viehvermarkter, die genossenschaftliche Raiffeisen Viehzentrale, soll Hunderte Tonnen Fleisch mit einem Siegel in den Handel gebracht haben, dessen Vorgaben an die Tierhaltung nicht eingehalten worden waren. Zum Artikel (SZ Plus)

Weltgemeinschaft einigt sich auf Pandemievertrag. Mehr als drei Jahre lang haben die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO um ein Abkommen gerungen, das den Umgang mit globalen Seuchen wie Covid-19 regeln soll. Nun haben sie sich geeinigt. Zum Artikel

Dortmund gegen Barcelona ausgeschieden. Durch drei Treffer von Guirassy gewinnt die Borussia zwar 3:1 und bringt Flicks Team die erste Niederlage des Jahres bei. Für das Halbfinale der Champions League reicht es nach dem 0:4 im Hinspiel trotzdem nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Paris zittert sich ins Halbfinale trotz Aston Villas furioser Aufholjagd

Im Notfall geht’s über die Seufzerbrücke. An diesem Mittwochabend tritt der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel in Mailand an. Angesichts der vielen Verletzten setzt der Klub auf die Qualitäten seines breiten Kaders. Für den Fall, dass er ausscheiden sollte, bereitet er aber schon mal eine gute Geschichte vor. Zum Artikel (SZ Plus)

China und die USA

China umwirbt seine Nachbarn. Staats- und Parteichef Xi Jinping ist auf Besuch in Vietnam, Malaysia und Kambodscha. Er will die Verunsicherung nutzen, die durch die Zolldrohungen der USA entstanden ist. Aber er muss auch Porzellan kitten, das die Regierung in Peking zerschlagen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Konjunktur in Asien: Die chinesische Wirtschaft wächst im ersten Quartal überraschend kräftig

China investiert in Wachstumsmärkte. Amerikas Produkte sind zu teuer für den asiatischen Markt, auch wenn sie dort hergestellt werden. Die Menschen in Indien und Thailand kaufen lieber günstige und gute Smartphones und Elektroautos aus China, das sich gezielt die Märkte der Zukunft sichert. Strafzölle werden diese Entwicklung nur verschärfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen