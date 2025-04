Handelsstreit: China legt nach und erhöht Zölle für die USA. Nach Angaben des Finanzministeriums in Peking werden von Samstag an 125 Prozent auf Waren aus den Vereinigten Staaten fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84 Prozent. Die von Präsident Trump auf den Weg gebrachten US-Zölle gegen China belaufen sich dagegen auf insgesamt 145 Prozent. Das hatte das Weiße Haus tags zuvor mitgeteilt. Zum Liveblog

Pistorius will neuen Wehrdienst rasch einführen. Noch in diesem Jahr könnten die ersten 5000 Freiwilligen rekrutiert werden, sagt der bisherige und wohl auch künftige Verteidigungsminister. Alle Männer ab 18 Jahren müssen laut Pistorius künftig einen Fragebogen ausfüllen; Geeignete spricht die Bundeswehr dann an, ob sie einen Grundwehrdienst absolvieren wollen. Zum Liveblog

Erdoğan-Herausforderer İmamoğlu vor Gericht. Der abgesetzte und inhaftierte Oberbürgermeister von Istanbul nutzt seine Anhörung, um zu erklären, warum ihn der Staatspräsident so fürchtet. Nicht nur İmamoğlus Partei CHP betrachtet das Verfahren als politisch motiviert, Erdoğan wolle seinen Gegner aus dem Rennen nehmen. Auch weite Teile der Gesellschaft glauben das. Zum Artikel

Macron startet neue Initiative für einen palästinensischen Staat. Der französische Präsident sagt: „Wir müssen Richtung Anerkennung eines palästinensischen Staates gehen, und darum werden wir in den kommenden Monaten in diese Richtung gehen.“ In einigen arabischen Ländern stößt er auf Wohlwollen. Doch an der Initiative ist noch vieles hypothetisch. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwere Vorwürfe gegen Vereinigte Arabische Emirate. Sudan erhebt Klage gegen die VAE vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der Golfstaat soll der RSF-Miliz in Darfur geholfen haben, Völkermord zu begehen. Im Fokus stehen mutmaßliche Waffenlieferungen. Die Emirate weisen die Vorwürfe zurück. Nun beraten die Richter. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: US-Sondergesandter Witkoff erneut in Russland - Deutschland sagt Ukraine weitere Flugabwehr-Systeme zu

Abschiebung nach El Salvador: USA lassen Immigranten in Terrorgefängnis einsperren (SZ Plus)