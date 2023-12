Trumps Anwälte erringen Teilsieg gegen Sonderermittler. Der Oberste Gerichtshof der USA wird sich vorerst nicht mit der Frage der Immunität des ehemaligen Präsidenten Trump befassen. Ein entsprechender Antrag von Sonderermittler Smith wurde am Freitag ohne Begründung abgelehnt. Smith hatte den Supreme Court darum gebeten, zügig zu klären, ob Trump wegen seiner Versuche, das Wahlergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, auf Bundesebene strafrechtlich verfolgt werden kann - oder ob er durch seine Immunität als Präsident geschützt ist. Zum Artikel

Ingrid Steeger ist tot. Die Schauspielerin wurde durch die Fernsehserie "Klimbim" bekannt, eine der ersten deutschen Comedy-Serien. Sie gewann unter anderem die Goldene Kamera. Zuletzt wurde Steeger im Krankenhaus behandelt, nun ist sie im Alter von 76 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Immer mehr russische Familien fordern ihre Männer zurück. Vor 15 Monaten hat die russische Armee innerhalb kürzester Zeit mehr als 300 000 Menschen eingezogen. Plötzlich wurden nicht mehr nur Armeeangehörige, Freiwillige und Vertragssoldaten in die Ukraine geschickt. Es konnte jeden treffen, dessen Name auf den veralteten Listen der Einberufungsämter stand. Deren Angehörige werden in Russland immer hörbarer. Doch die Propaganda hält dagegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Binnenflüchtlinge in der Ukraine sind weiter in Not: zu Besuch bei SZ-Kolumnistin Oxana Matiychuk (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Drohnenangriff auf Odessa

Neues Banksy-Kunstwerk aufgetaucht - und gleich wieder abgebaut. Auf ein Stoppschild im Londoner Stadtteil Peckham hatte Bansky drei Drohnen gemalt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, haben zwei Männer das Schild am Freitag entfernt und sind dann damit davongerannt. Wer die Männer sind, ist unklar. Zum Artikel

EXKLUSIV Uefa protestiert gegen EuGH. In einer Pressemitteilung erweckte der Europäische Gerichtshof den Eindruck, er mache den Weg für eine Super League frei. Doch entscheidende Passagen stehen so gar nicht im Urteilstext. Die Uefa protestiert scharf. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Schwache Nachfrage infolge hoher Bauzinsen: Die Preise für Wohnimmobilien sinken im Rekordtempo

Ehemaliger US-Botschafter in Deutschland: John Kornblum ist gestorben

Künstliche Intelligenz: Der Tschechische Rundfunk hat eine Karel-Gott-KI entwickelt (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg im Nahen Osten

Kritik an UN-Resolution. Nach tagelangen Verhandlungen ringt sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer verwässerten Resolution zum Nahost-Konflikt durch. Russlands Botschafter wirft dem Sicherheitsrat vor, eine "zahnlose" Resolution zu verabschieden. UN-Generalsekretär António Guterres sagt, es sei "unverzüglich noch viel mehr nötig", um den Menschen im Gazastreifen zu helfen. Zum Artikel

Gastkommentar von Meron Mendel: Es führt kein Weg an einer Zwei-Staaten-Lösung vorbei. Die Bundesregierung sollte die Initiative ergreifen (SZ Plus)

Israelische Familie: Sie waren zu sechst, nun sind sie zu viert, verwundet und traumatisiert, so wie das ganze Land (SZ Plus)

Friedensforschung: Trotz der Allgegenwart von Gewalt setzen einige Wissenschaftler weiter auf Prävention - was bewegt sie? (SZ Plus)

Fest des Friedens in Zeiten des Krieges. Noch vor einem Jahr an Weihnachten war die Geburtskirche in Bethlehem voll mit Touristen. Wegen des Gaza-Kriegs ist nun nichts mehr, wie es war. In diesem Jahr kommen keine Touristen ins Westjordanland. Alle Läden ringsum bleiben hinter dicken Eisentüren verschlossen. Und das Jesuskind liegt symbolisch in einem Trümmerfeld aus schweren Steinbrocken. Zum Artikel (SZ Plus)