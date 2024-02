Betrugsprozess: Trump zu mehr als 350 Millionen Dollar Strafe verurteilt. Außerdem soll der ehemalige US-Präsident im Bundesstaat New York drei Jahre lang keine Geschäfte führen dürfen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Betrug bei Immobiliengeschäften vorgeworfen. Das Urteil könnte ihn auch im Wahlkampf einschränken: Er hat nur 30 Tage Zeit, das Geld aufzutreiben - plus etwa 100 Millionen Dollar Zinsen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Ukraine gibt Awdijiwka auf. Um die letzten Soldaten dort davor zu bewahren, eingekesselt zu werden, habe er beschlossen, sie aus der seit Monaten umkämpften Stadt abzuziehen, schreibt der Oberbefehlshaber. Auch Paris schließt mit der Ukraine einen Sicherheitspakt - wie zuvor Deutschland. An diesem Samstag spricht der ukrainische Präsident in München bei der Sicherheitskonferenz. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Mitarbeiter halten Nawalny für "höchstwahrscheinlich" tot - Biden: "Putin ist verantwortlich"Die Hoffnung sei sehr gering, dass sich die Meldungen über den Tod des Oppositionspolitikers als unwahr herausstellten, sagt der Direktor von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung. Der US-Präsident hält dessen Tod für eine Folge von Putins Handeln. Bei Gedenkveranstaltungen in Russland werden laut Bürgerrechtlern mehr als 100 Menschen festgenommen. Zum Artikel

Biden erhöht den Druck auf Israel. Es müsse rasch einen "vorübergehenden Waffenstillstand" geben - und in dieser Zeit keine Bodenoffensive in Rafah, fordert der US-Präsident. Zugleich bereitet seine Regierung offenbar die Lieferung weiterer Waffen an Israel vor. Der Internationale Gerichtshof lehnt einen Eilantrag Südafrikas ab, die Rechtmäßigkeit einer Militäroffensive im Süden des Gazastreifens zu überprüfen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Deutsche Umwelthilfe verklagt Tui. Die Umweltschützer werfen dem Reisekonzern vor, mit falschen Nachhaltigkeitsversprechen zu werben. Sie wollen erreichen, dass er auf seiner Internetseite keinen "dekarbonisierten Kreuzfahrtbetrieb bis 2050" mehr in Aussicht stellen darf. "Da wird mit einer Zukunftstechnologie hantiert, die aktuell unausgereift ist", sagt Umwelthilfe-Geschäftsführer Resch. Tui bezeichnet die Klage als unbegründet. Zum Artikel (SZ Plus)

Isaak vertritt Deutschland beim ESC. Mit seinem Song "Always On The Run" gewinnt der 28-jährige Sänger den Vorentscheid in der ARD - beim Publikum wie bei der Jury. Als Favorit galt er zuvor nicht. Der Eurovision Song Contest findet in zwei Monaten in Malmö statt. Zum Artikel

DFL-Geschäftsführer über Fanproteste: "Es ist schon eine schwierige Situation". Der Widerstand gegen einen Bundesliga-Investor wird schärfer, Klubs fordern eine neue Abstimmung: Steffen Merkel und Marc Lenz äußern sich zur Kritik der Fans, dem Wahlverhalten von Martin Kind und dem Rückzug des Unternehmens Blackstone aus den Verhandlungen. Zum Interview (SZ Plus)

