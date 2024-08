Verhandlungen zwischen Israel und Hamas sollen in der kommenden Woche weitergehen. Die Vermittler Ägypten, Katar und die USA drängen Israel und die Hamas dazu, sich auf ein Abkommen zu einigen. Ministerpräsident Netanjahu sagt die Teilnahme an den Verhandlungen zu. Von der Hamas gab es noch keine Antwort. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Drittgrößte Stadt Israels: Wie sich Haifa auf den Krieg vorbereitet (SZ Plus)

Kursk: EU sieht ukrainischen Vorstoß im Kontext des Selbstverteidigungsrechts. Die ukrainischen Truppen liefern sich im Grenzgebiet weiter Gefechte mit russischen Streitkräften. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagt, die Ukraine habe das Recht, den Feind auf dessen Territorium anzugreifen. So sieht das auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marcus Faber. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Meinung – Kursk: Auch Angriffe aus der Ukraine nützen in Russland nur dem Kreml (SZ Plus)

Exklusiv Bundesregierung plant Pflicht zur Asbestkontrolle an alten Gebäuden abzuschaffen. Wer Bauarbeiten an älteren Häusern vornimmt, der soll vorher kontrollieren, ob die Baustelle mit gefährlichen Stoffen kontaminiert ist. So lautete der Plan, den Experten und das Arbeitsministerium ausgearbeitet hatten. Nun wird diese Pflicht wohl aufgeweicht. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind empört. Die Bundesregierung verweist auf negative Konsequenzen für den Klimaschutz, wenn Umbauten durch weitreichende Pflichten verhindert würden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Implosion von Tiefseetauchboot "Titan": Familie eines Insassen verlangt Schadenersatz in Millionenhöhe

Olympische Spiele

Deutschland holt Silber im Hockey: Die deutschen Hockey-Männer unterliegen den Niederlanden im Finale von Paris nach einer dramatischen Schlussphase. Nach dem Sieg im Penaltyschießen provozierte Torschütze Telgenkamp den deutschen Torwart Danneberg mit seinem über den Mund gelegten Zeigefinger, und es gab eine Rangelei mit mehreren Niederländern. Zum Artikel

Neuer Weltrekord über 400 Meter Hürden. Die Amerikanerin Sydney McLaughlin-Levrone entscheidet das Duell mit der Niederländerin Femke Bol für sich und gewinnt in der Weltrekordzeit von 50,37 Sekunden Gold. Sie verbessert damit ihre Bestmarke von Anfang Juli um 28 Hundertstelsekunden. Zum Artikel

Weitspringerin Mihambo gewinnt Silber und muss im Rollstuhl aus der Arena. Vor drei Jahren holte sie in Tokio die Goldmedaille, dieses Jahr reicht es nur für den zweiten Platz. Nach dem Wettkampf leidet sie unter Atemnot. Eine nicht ausgestandene Corona-Infektion könnte der Grund dafür sein. Zum Artikel

Deutschlands Basketballer verlieren im Halbfinale gegen Frankreich. Eine starke Anfangsphase und dann klappt kaum mehr was: Die deutschen Basketballer scheitern an energischen Gastgebern. Der DBB-Auswahl bleibt eine große Enttäuschung, aber noch ein Spiel gegen Serbien um Bronze. Zum Artikel

Sieg gegen Norwegen: Deutschlands Beachvolleyballer ziehen ins Finale ein

Das bringt Olympia am Freitag: Die deutschen Freiwasserschwimmer starten über die zehn Kilometer in der Seine. Im Synchronspringen stehen Sprünge vom Zehnmeter- und vom Dreimeterturm an. Und am Abend treten die Staffelläuferinnen zum Finale der 4x100 Meter an. Zum Artikel