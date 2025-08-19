Selenskij und Putin sollen sich bald treffen. Trump empfängt den ukrainischen Staatschef im Weißen Haus diesmal freundlich. Selenskij verlässt das Treffen zumindest mit der Aussicht auf möglicherweise langfristigen Schutz, ein baldiges Wiedersehen mit dem US-Präsidenten und auf eine Begegnung mit dem Kriegsherrn aus dem Kreml. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz schließt deutsche Soldaten in der Ukraine nicht aus. Im Weißen Haus wird intensiv über Sicherheitsgarantien für die Ukraine beraten. US-Präsident Trump stellt Unterstützung in Aussicht – und der Bundeskanzler sagt, dass auch über einen Einsatz der Bundeswehr diskutiert werden müsse. Zum Liveblog

Was heute außerdem noch wichtig ist

Hamas nimmt offenbar neuen Vorschlag über Waffenruhe an. Angesichts einer drohenden Ausweitung des Gaza-Kriegs laufen im Hintergrund Bemühungen um eine neue Waffenruhe. Die Terrorgruppe will auf einen neuen Vorschlag der Vermittler „positiv“ reagiert haben. Es geht dabei auch um die Freilassung israelischer Geiseln. Zum Liveblog

Unionspolitiker lehnen Klingbeils Steuervorschlag ab. Der Finanzminister hatte Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und Vermögende in Spiel gebracht, mehrere Spitzenpolitiker von CDU und CSU weisen das zurück. Der Koalitionsvertrag sehe keine Steuererhöhungen vor, sondern das Ziel von Steuersenkungen, sagt Kanzleramtsminister Frei. Zum Liveblog

Fast die Hälfte der Fernzüge kommt zu spät. 65 bis 70 Prozent pünktliche ICE- und IC-Züge, das hatte der scheidende Bahnchef Lutz für das Jahr 2025 versprochen. Doch die Werte für den Juli zeigen: Derzeit ist das Unternehmen sehr weit entfernt von diesem Ziel. Lediglich 56,1 Prozent der Fernzüge kommen pünktlich an. Zum Artikel

Kritik an Bundesbank wegen stark gestiegener Kosten für die Sanierung der Zentrale. Die deutsche Notenbank mahnt gern Haushaltsdisziplin an, doch bei ihrem eigenen zentralen Bauprojekt in Frankfurt muss sie sich vom Bundesrechnungshof ermahnen lassen. Er bemängelt eine Kostenexplosion von ursprünglich geplanten 3,59 auf 4,6 Milliarden Euro. Zum Artikel

DFB-Pokal: Dortmund gewinnt in Essen. Der Bundesligist hat in einem emotionalen Derby lange viel Mühe mit dem Drittligisten. Das Siegtor gelingt Guirassy in der 79. Minute. Trotz des Weiterkommens gibt der BVB wenige Tage vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison ein sportlich alarmierendes Bild ab. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen